El equipo de Gobierno de Haro considera que Ciudadanos "retuerce la verdad en beneficio propio"

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Haro desmiente "las afirmaciones de Ciudadanos" cuando "nos acusa de ocultar información y hasta de mentir con respecto a su gestión respecto al Carnaval del Vino de Haro y otras cuestiones". Todo ello es, según el Ayuntamiento de la localidad, "falso".

Desde el Ayuntamiento de Haro ven, cada semana que pasa, "que la estrategia de Cs va en una sola dirección, retorcer la verdad en beneficio propio para copar portadas y minutos de gloria en los medios de comunicación".

Para el ejecutivo jarrero, "si ésta va a ser su estrategia de trabajo y oposición durante el resto de la legislatura, es muy respetable, pero ellos dedicarán su tiempo y esfuerzo en trabajar por la ciudad de Haro".

"Su compromiso y responsabilidad es gobernar para todos, para quienes les dieron su confianza en las últimas elecciones y para quienes votaron a otras formaciones políticas. Su objetivo, no es otro que encontrar las soluciones más positivas a los problemas de la ciudad, que no son pocos", afirman.

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado es contundente, "este equipo de Gobierno, ni retuerce la verdad, ni miente, trabaja cada día por Haro y nunca ha negado el acceso a ninguna documentación. Esto no es un feudo medieval, estamos en una sociedad democrática y de ello somos conscientes todos quienes componemos el equipo de Gobierno".

La alcaldesa de Haro, con rotundidad, "desmiente todas las afirmaciones del Ciudadanos Haro además de señalar que, "no es de recibo que Ciudadanos acuda a las comisiones y no abra la boca, no de su opinión o si la da, sea en tono positivo. No solicite la información o repuestas que considere oportunas y después aparezca con declaraciones que no se ajustan a la verdad".

Rivado sostiene "que ellos retuercen la verdad para buscar su minuto de gloria" y les piden "que no mientan y sino que demuestren lo que afirman con tanta ligereza e responsabilidad. El equipo de gobierno está aquí para gobernar y no malgastaremos un solo minuto en entrar en este juego, que es de todo menos limpio".

A esto se le llama, para el Ayuntamiento de Haro, "retorcer la verdad en propio beneficio para infundir sospechas sobre la transparencia en nuestra gestión. Y esto no lo vamos a permitir".

Por su parte, Saioa Larrañaga califica la actuación de Ciudadanos de "cobarde e irresponsable". Para la edil, los partidos políticos, en situación de gobierno u oposición, deben utilizar las herramientas que ofrecen los canales democráticos, como son las comisiones y plenos, para debatir".

"Lo que no puede ser, recalca Larrañaga, es que se escuden en notas de prensa o utilicen los medios de comunicación, en un alarde de valentía, cuando en realidad están aprovechando que la persona o institución a la que hacen referencia no pueda rebatir sus argumentos", ha explicado.

La concejal de Turismo les emplaza "a hacer política responsable" y además puntualiza que, "en su momento, dentro de la propia comisión, en la cual no abren la boca, se les entregó la documentación solicitada y se les emplazó a una nueva reunión, en la cual estaría presente la gerente del plan turístico, con el objetivo de ofrecer las explicaciones pertinentes sobre el plan de

ejecución de 2019 y de los avances en el ejercicio de 2020".