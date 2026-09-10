ERAP acoge una jornada formativa sobre cómo mejorar la comunicación pública con los ciudadanos

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP) acoge hoy y mañana un curso de formación centrado en cómo mejorar la comunicación pública con los ciudadanos y hacerla más comprensible, trasparente y útil. El Curso 'Lenguaje claro en la Administración Pública' se incardina en la estrategia de simplificación administrativa del Gobierno de La Rioja, una auténtica revolución en la forma de trabajar del sector público riojano y en su relación con ciudadanos, empresas y operadores económicos, al reducir la burocracia, ganar eficiencia y agilizar tiempos y procedimientos.

El programa formativo teórico-práctico del curso, en el que participan empleados públicos de la Administración regional y de los Ayuntamientos de Logroño y Alfaro, aborda los conceptos y las normas del lenguaje claro, así como los problemas de comprensión que genera la comunicación administrativa por su jerga y tecnicismos.

El objetivo es dotarles de herramientas prácticas para mejorar la calidad de la información que ofrecen a los ciudadanos. Así, y a lo largo de estos dos días, los participantes aprenderán técnicas que posibilitan que las comunicaciones que dirijan sean más entendibles y accesibles para todos los ciudadanos, y no solo para determinados colectivos profesionales acostumbrados a tratar de forma cotidiana con las administraciones públicas.

Además, se incluye nociones de Inteligencia Artificial aplicadas a la redacción de documentos públicos, así como pautas para organizar estrategias de comunicación eficaces que tengan en cuenta el público al que se dirigen, así como para revisar la claridad de los contenidos antes de su publicación.

El lenguaje claro es un elemento indispensable para complementar el proceso de simplificación administrativa con el que el Gobierno de La Rioja aspira a mejorar la relación con la sociedad riojana. La Ley, aprobada el pasado mes de abril y en pleno desarrollo e implementación, reduce tiempos y burocracia, mientras que el lenguaje claro garantiza que la información pública sea sencilla y provechosa para todos los ciudadanos. En este proceso, la ERAP desempeña un papel esencial en la capacitación interna de los empleados públicos.