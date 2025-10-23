Un escape room con el Grupo TECU conmemorará el viernes el Día de las Bibliotecas en la UR

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja ha organizado el escape room titulado 'Asesinato en la Biblioteca', de la mano del Grupo de Teatro Crítico Universal (TECU), para conmemorar el viernes 24 de octubre el Día de las Biblioteca.

Se ha cometido un asesinato en la Biblioteca y todos los testigos son sospechosos. Para resolver el caso y descubrir al culpable, los participantes deberán colaborar con el Inspector en una experiencia inmersiva con actores en directo. Cada equipo deberá seguir las pistas que pueda encontrar entre las estanterías para intentar resolver el misterio antes de que se acabe el tiempo.

La inscripción es gratuita y se hace por equipos, teniendo cada uno un máximo de 5 personas. Cada equipo debe elegir un alías. Una persona asumirá el rol de líder de equipo, que será quien cumplimente la inscripción e incluya los datos de todos los miembros. Para ello, es necesario apuntarse en el enlace de inscripción: https://bit.ly/EscapeRoom24oct.

La actividad se desarrollará en la planta baja de la Biblioteca Universitaria en 3 turnos, siendo a las 17,00 h, a las 18,30 horas (grupo ya completo) y a las 20 horas. Se dirige a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PTGAS) y tiene un aforo máximo de 20 plazas por cada turno.

El escape room está acompañado de una exposición bibliográfica de novelas de misterio y una biblioguía organizada por la Biblioteca de la Universidad de La Rioja; y cuenta con la colaboración del Grupo de Teatro Crítico Universal (TECU), formado principalmente por estudiantes de varias titulaciones, PDI-PTGAS y alumnos de la Universidad de la Experiencia.