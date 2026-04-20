'Escenario Vivo' reúne voces de la literatura contemporánea en la tercera edición de 'Virgulilla'

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, presenta la tercera edición del encuentro literario ‘Virgulilla’, dentro de la programación del festival ‘Escenario Vivo' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y Óscar Soto y Enrique Cabezón, miembros de la Asociación Riojana de Escritores, ha presentado hoy, día 20, la tercera edición de 'Virgulilla', el encuentro literario promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla, el Gobierno de La Rioja y la Asociación Riojana de Escritores (ARE), que se celebrará el próximo 9 de mayo en el Monasterio de Yuso dentro de la programación primaveral de 'Escenario Vivo'.

La jornada, que se desarrollará a lo largo de todo el día, reunirá a escritores riojanos como Jesús Vicente Aguirre y Marcelino Izquierdo con otros de talla nacional como Patricia Crespo, Enrique Villagrasa, Miriam Reyes y Sergio del Molino, en un programa que combina reflexión, diálogo y encuentro con el público en torno a la creación literaria de nuestro tiempo.

En su intervención, Pérez Pastor ha destacado el vínculo natural de esta cita con el enclave en el que se celebra: "Estamos hablando del Valle de la Lengua, del lugar de las primeras palabras escritas en español y del primer autor de nombre conocido de la literatura española". En este sentido, ha subrayado que la Fundación San Millán "quiere estar siempre vinculada a la creación literaria, a la expresión en español en todas sus formas".

El consejero ha incidido además en el carácter experiencial de la propuesta con "una jornada completa, el 9 de mayo, en el que los asistentes podrán estar en contacto directo con grandes autores, una convivencia con los mismos y una sesión de tarde", en una iniciativa con "precios muy populares precisamente para favorecer que se pueda tener esta experiencia".

Por su parte, Almudena Martínez ha señalado la importancia de la colaboración institucional que hace posible esta tercera edición y ha recordado que San Millán es "el lugar del primer autor de nombre conocido que puso el español por escrito, Gonzalo de Berceo", reforzando así el sentido de esta convocatoria literaria en el enclave.

En representación de la Asociación Riojana de Escritores, Enrique Cabezón ha valorado la consolidación de "un encuentro especial en el que buscamos poner en diálogo a autores riojanos con voces nacionales para mostrar que la literatura comparte preocupaciones y miradas más allá del lugar desde el que se escriba".

UNA JORNADA DE DIÁLOGO EN TORNO A LA CREACIÓN LITERARIA

El programa comenzará con una mesa redonda bajo el título 'La memoria como motor de historias', en la que participarán Jesús Vicente Aguirre y Marcelino Izquierdo, seguida de un segundo encuentro centrado en el papel de la crítica literaria en la actualidad, '¿La crítica en los tiempos de TikTok?', con Patricia Crespo y Enrique Villagrasa.

La jornada continuará por la tarde con una conversación en torno a la poesía con Miriam Reyes, en la que se abordará la vigencia del lenguaje poético como herramienta de pensamiento y expresión en el contexto contemporáneo, y concluirá con un encuentro dedicado a la narrativa con Sergio del Molino. A lo largo del día se celebrarán también diferentes sesiones de firmas de libros que permitirán el contacto directo entre autores y lectores. Además, durante la jornada, Hilario Jiménez presentará los 'Cuentos Completos' de María Teresa León, anticipando las celebraciones en torno a la Generación del 27.

Un libro homenaje a Rafael Azcona Como parte de la experiencia, los asistentes recibirán una bolsa con materiales que incluirá un ejemplar del libro 'Ay... Ya sabes, los pueblos y sus gentes. Un homenaje a Rafael Azcona', una antología poética publicada con motivo del centenario del nacimiento del escritor riojano. Un homenaje que, como ha anunciado Almudena Martínez, se realizará con un congreso que la Fundación San Millán celebrará el próximo otoño.

El volumen recoge cuatro poemas inéditos de Rafael Azcona y reúne a numerosos autores contemporáneos como Antonio Alfaro Sánchez, Sonia Andújar, José Luis Cuerda, Rosa Navarro o Joaquín Sabina, que dialogan con su legado literario, explorando a través de sus textos la mirada irónica, humana y profundamente vinculada a la España de provincias que caracterizó su obra.

El libro, prologado por Luis Alberto Cabezón, propone así una relectura de la dimensión poética de Azcona y de su vigencia en la literatura actual.

ENTRADAS Y PARTICIPACIÓN

La actividad, para público adulto, cuenta con un aforo limitado. Las entradas pueden adquirirse en diferentes modalidades: una opción completa por 25 euros (20 euros para socios de ARE), que incluye asistencia a las conferencias, comida, transporte en autobús desde Logroño y bolsa con libro; y una modalidad reducida, sin comida, por 6 euros, que incluye igualmente el transporte y el material entregado a los asistentes. La salida del autobús tendrá lugar a las 08,45 horas desde Logroño y el regreso está previsto a las 20,00 horas tras la finalización de la jornada.