Escobar apela a "la convivencia, la moderación y el equilibrio" ante impugnación hostelera a Ordenanza de Terrazas

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Cornado Escobar, ha apelado este martes a "la convivencia, la moderación, la concordia y el equilibrio" ante el anuncio realizado por asociaciones de hosteleros, encabezados por Hostelería Riojana, de impugnar ante los tribunales al recién aprobada Ordenanza de Terrazas de la ciudad.

Representantes del sector hostelero avanzaron ayer mismo la pretensión de plantear este recurso judicial ante lo que consideran una norma "no ajustada a derecho", y cuyas principales reclamaciones se centran en la reducción de horarios -sobre todo, porque incluye antes del cierre la recogida total de la terraza- y la obligación de guardar elementos voluminosos, como grandes sombrillas, dentro de los locales.

A preguntas de los periodistas, al finalizar una comparecencia en la que ha dado cuenta de una remodelación del Gobierno municipal, Escobar ha reseñado que "la respuesta ya la vengo diciendo en diferentes foros, en diferentes medios de comunicación".

"Con todo el afecto a todos aquellos que ya han decidido emprender un camino judicial -ha detallado- la decisión que se ha adoptado en este caso, como en la de la suspensión de viviendas de uso turístico, nos mueve buscar el punto de equilibrio, el punto de convivencia, el punto de moderación".

Un espacio éste, ha remarcado el regidor municipal, "en el que preservemos las señas de identidad, lo valioso de nuestra ciudad que tiene que ver con una muy buena hostelería que disfrutamos, pero que también tienen que ver con conjugar el derecho de nuestros vecinos, el derecho de los logroñeses, a unos estándares de actividad razonables, exigibles, que es lo que nos ha motivado".

"Yo aprecio mucho a la hostelería logroñesa. Creo que las terrazas son santo y seña de nuestra ciudad, pero entiendo también que la habitabilidad en el Casco Antiguo es una aspecto absolutamente fundamental y eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que, en resumen, convivencia, equilibrio, moderación, concordia en una ciudad que es de convivencia, de moderación y de concordia", ha finalizado.