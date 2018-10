Escobar dice que fenómeno de inmigración debe responder al principio de "legalidad, de responsabilidad y solidaridad"

Publicado 06/08/2018 17:59:49 CET

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno riojano, Conrado Escobar, ha afirmado que el fenómeno de la inmigración "debe responder al principio de legalidad, de responsabilidad y de solidaridad" que "son fundamentales para entender, articular y gestionar este fenómeno".

Escobar ha realizado estas manifestaciones antes de participar en la IX Conferencia Sectorial de la Inmigración. Una reunión, a la que ha asegurado La Rioja ha venido con "buena disposición", aunque "un tanto sorprendidos con la precipitación con la convocatoria, en la que no vienen detallados los temas que se van a tratar, sino una genérica del relato cómo se percibe el fenómeno de la inmigración". No obstante, ha señalado que "es una conferencia consultiva, con lo que no tenemos previsto que se adopte ninguna resolución".

Ha recordado que España "gestiona la frontera Sur terrestre con Europa, una de las más difíciles del mundo, que están en Ceuta y Melilla, que hace que a lo largo del día pasen entre 35.000 y 40.000 personas, y se hace razonablemente bien, con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Salvamento Marítimo y con la contribución, cuando es necesario, de las Comunidades Autónomas".

Ello hace que "día a día se demuestra que la solidaridad es posible", y se hace "no con políticas efectistas, sino efectivas". En este punto, ha recordado que el fenómeno de la inmigración "es un asunto, ante todo, de ámbito europeo y nacional, y en el que cada parte tiene que jugar lo que le corresponde, cumpliendo las obligaciones normativas y tratados internacionales por una parte, y por otra reclamar, cuando sea necesario como en este caso, fondos a Europa; y el Gobierno de España tiene que hacer que la tarea que le toca en materia de inmigración".

A partir de ahí, ha proseguido Escobar, La Rioja "muestra su disposición, como lo viene haciendo siempre, a acoger lo que le pueda corresponder". En este punto, ha apuntado que "no es momento de repartir cupos, ya que hablamos de personas", para a continuación recordar que por la región han pasado 214 refugiados, y en el caso de acogida de menores "no va a ser una excepción".

Para concluir, ha recordado que "una inmigración irregular puede desembocar en fenómenos que perjudiquen a la convivencia, con lo que tiene que ser regular, así como que la solidaridad tiene que seguir un orden, puesto que una solidaridad desordenada suele desembocar en episodios de insolaridad".