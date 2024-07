Escobar, sobre nueva ordenanza de terrazas: "No es serio trabajar sobre especulaciones, apostamos por el rigor"

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

"No es serio trabajar sobre especulaciones ni sobre fuentes oficiosas. Nosotros apostamos por el rigor y por la participación". Son las palabras de este viernes del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, sobre la tramitación de la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de la ciudad.

Un funcionamiento de estos veladores que hoy mismo ha vuelto a recibir quejas por parte del colectivo Demanda Casco Antiguo, que ha llegado a considerar que "Logroño es Las Vegas" en cuanto a las terrazas, de acuerdo con un "estudio propio" sobre horarios y superficies.

Preguntado por los periodistas sobre la situación y sobre la ordenanza, tras una comparecencia con el consejero de Política Local, Daniel Osés, y el gerente del IRVI, sobre la construcción de vivienda pública en la ciudad, Escobar ha recalcado que "nos hemos reunido con todos los sectores, con todos los actores principales que tienen que ver con a este asunto".

"Ayer teníamos la última de las reuniones. Hemos recibido sugerencias. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente en el borrador de la ordenanza. Y luego ese borrador de la ordenanza seguirá su proceso de participación, pero no vamos a adelantar acontecimientos porque estamos siguiendo una hoja de ruta que nos va a permitir revisar todo el marco normativo", ha afirmado.

Y, en este marco, "uno de los más importantes es precisamente el de las terrazas", basándose en "un criterio fundamental que es ordenarlo desde un punto de vista de ocupación del espacio, una progresiva reducción del espacio público, una mejora estética, un incremento en lo que son las tasas por ocupación de la vía pública y de las terrazas y a partir de ahí vamos a ir analizando".

En palabras del primer edil logroñés, "esos son los criterios que maneja el equipo de Gobierno, a partir de ahí vamos a incorporar las sugerencias que ayer mismo a las 3 de la tarde nos comentaban algunos de los actores, vamos a ir sin perder un minuto trabajando en ello".

Y sobre los 'trabajos de campo' sobre las terrazas ilegales en la ciudad, Escobar ha querido puntualizar afirmando que "yo voy a trabajar con rigor administrativo". "Ni lo que son estudios de campo, que desde luego no le podemos dar ninguna oficialidad porque no es un trabajo oficial, ni, con todo mi respeto, las redes sociales son el elemento principal con el que hay que trabajar", ha reseñado.

Por eso, ha afirmado que "hay que trabajar con rigor, hay que trabajar con seriedad", para añadir que "más allá de este asunto en concreto, nosotros estamos manteniendo coherencia y estamos siendo fieles con una hoja de ruta que nos habíamos planteado precisamente en coherencia con un acuerdo que se adoptó en el pleno".

Acuerdo, ha recordado, a partir del cual "se empezó a desplegar una serie de medidas", entre las que ha citado que "tenemos las licencias suspendidas durante un año; se han incorporado más intensidad en los efectivos policiales y todos los fines de semana; hemos reducido el horario en algunas zonas críticas, eso también está en vigor; y ahora estamos con la ordenanza de terrazas".

"Pero lo que no me parece serio es trabajar ni sobre especulaciones, ni sobre fuentes oficiosas, que creo que no nos conducen a nada. Nosotros trabajamos de frente, mirándonos a los ojos y con los actores delante. A partir de ahí, el que quiera añadir otro tipo de consideraciones está en su perfecto derecho, pero no nos va a encontrar", ha concluido el alcalde de Logroño.