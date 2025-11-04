Escobar rechaza reducir las terrazas en las zonas de protección acústica y dejar mayor espacio a los peatones, dice PSOE

Archivo - Sillas recogidas en la terraza de un establecimiento de Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Gobierno que lidera Conrado Escobar ha rechazado en la nueva Ordenanza reducir el espacio destinado a las terrazas de hostelería en las zonas de protección acústica especial en un 10 por ciento, así como dejar mayor espacio al tránsito peatonal alineando las terrazas ubicadas en la Plaza del Mercado con la zona de los portalillos.

Asimismo, Escobar también ha descartado aumentar la distancia entre las terrazas y los distintos elementos urbanos como pasos de peatones o paradas de autobús. Por otro lado, el PP también "se ha negado a la creación de una Comisión de seguimiento formada por los grupos políticos, vecinos y hosteleros para verificar así el cumplimiento de la Ordenanza una vez aprobada".

Por todo ello, el PSOE quiere mostrar "su malestar" porque "ninguna de las alegaciones de fondo que planteó ha sido aceptada y es que únicamente se ha incorporado a la Ordenanza una mejora técnica". Además, el Grupo Socialista "lamenta que, una vez más, se presente un texto de gran importancia para la ciudad con tan solo 48 horas de antelación respecto al Pleno, lo que impide analizarlo con el detenimiento que una norma de estas características requiere".

El PSOE considera "difícil apoyar" una Ordenanza que "no avanza en la reducción del espacio de las terrazas, especialmente en las zonas de protección acústica, y que además no contempla mecanismos eficaces de control y seguimiento".

Por último, el Grupo Municipal Socialista manifiesta "su extrañeza ante la actitud del Partido Popular que en reiteradas ocasiones ha mostrado su disposición a avanzar en algunas de las propuestas socialistas pero que, una vez conocido el texto definitivo, demuestra que no ha querido incluir ningún avance real".