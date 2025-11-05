Archivo - Escobar subraya la "permanente conversación" con Gobierno riojano para dotar de medios el consultorio de Los Lirios - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha subrayado este miércoles que el Ayunamiento de la ciudad está en "permanente conversación" con el Gobierno de La Rioja para dotar de medios, en especial de profesionales sanitarios, al nuevo consultorio del barrio de Los Lirios.

Escobar ha contestado de esta manera a preguntas de los periodistas, después de que, a primera hora de esta mañana, el Grupo Municipal Socialista haya criticado "que, más de cuatro meses después de su inauguración, el consultorio médico de Los Lirios no funciona de forma correcta por el rechazo de los Gobiernos del PP en La Rioja y en Logroño a invertir en una atención sanitaria digna y de calidad, tal y como se merecen los vecinos del barrio".

En palabras del primer edil logroñés, ante esta situación, "nosotros estamos en permanente conversación con el Gobierno de La Rioja, nos consta que la disposición del Ejecutivo regional, que es el competente en este tema, es absoluta y que está haciendo todo lo que está a su alcance".

Ha resaltado el regidor municipal que "hemos inaugurado un centro en La Villanueva, que es un ejercicio de colaboración administrativa que viene de pasadas etapas; hemos inaugurado un centro que a lo mejor no es lo que esperaban todos los vecinos, pero está abierto en Los Lirios; y tenemos esa dinámica de trabajo coordinado en permanente sintonía con el Gobierno de La Rioja".

Por eso, ha finalizado resaltando que "creo que la voluntad que nos une a ambas administraciones es dotar a la ciudad de los mejores espacios y mejor distribuidos territorialmente por toda la ciudad de Logroño".