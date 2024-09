Escobar tiende la mano a los grupos de la oposición para "mejorar" las fiestas de San Mateo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha tendido la mano a los grupos de la oposición para "mejorar" lo que crean oportuno de las fiestas de San Mateo, si bien el primer edil ha calificado las de este último año como unas "buenas fiestas".

Escobar se ha referido a este asunto, preguntado por los periodistas acerca de las críticas de otras formaciones a las fiestas mateas. Ha indicado que "vamos a intentar que lo que haya que mejorar, y puesto que afecta a la ciudad, hacerlo de la mano de todos los grupos políticos, para recibir ideas, para recibir sugerencias", porque "estamos dispuestos a mejorar todo aquello que haya que mejorar".

"Los San Mateos son las fiestas de la ciudad, son las fiestas con vocación regional, y son un escaparate nacional para nosotros", ha añadido, para, a continuación, indicar que "todas las propuestas que se puedan hacer para mejorar los San Mateos, para mejorar las fiestas, más allá de las legítimas críticas, estamos encantados, porque Logroño bien merece seguir mejorando también en este escaparate de los buenos valores que son los San Mateos".

Escobar, no obstante, ha indicado que respeta "a cualquier formación política que tenga su propia opinión de las fiestas", si bien "yo personalmente no voy a hacer una valoración política, yo me quedo con la valoración personal, ya que he vivido unas fiestas agradables, cordiales, en la calle".

"Todo el mundo ha podido participar, ha podido disfrutar de las diferentes actividades que se han organizado", ha destacado, añadiendo que "está en el derecho de cada cual el poder exigir más o menos calidad o más o menos intensidad en las fiestas, pero yo creo que las fiestas han sido bastante buenas, bastante favorables, y han sido diversas para todo el mundo".

Finalmente, el alcalde ha lamentado que el carácter inclusivo -en referencia a las barracas,- "no pudiera generalizarse durante todo el periodo festivo", ya que se dio un abuso, según señaló la Asociación de Feriantes en la gratuidad para las personas con discapacidad. "Me remito a lo que ha dicho ya el propio concejal de Promoción de la ciudad y la propia concejal de Fiestas, que ha dicho que hay que seguir mejorando", ha concluido.