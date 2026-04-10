La Escuela Infantil de Cervera amplía sus instalaciones con 13 plazas más de 0 a 3 años - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado junto a la delegada del Gobierno en la región, Beatriz Arraiz, el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y del alcalde de Cervera del Río Alhama, Álvaro Forcada la Escuela Infantil de Primer Ciclo 'San Miguel', en Cervera del Río Alhama, una vez finalizadas las obras de reforma y ampliación de estas instalaciones que, con una inversión total de 581.057,99 euros, ha permitido incrementar las plazas disponibles para el alumnado de 0 a 3 años, pasando de 9 a 22.

Capellán ha resaltado que la ampliación de esta Escuela Infantil permitirá atender la demanda de las familias de la comarca, además de "ofrecer un servicio a toda la comarca", ya que soluciona la falta de plazas de 0 a 3 años y ofrece una respuesta mejorada a las necesidades de todo el alumnado, posibilitando una mejor organización y funcionamiento del centro.

Las obras de reforma y ampliación de la Escuela Infantil 'San Miguel', que comenzaron el pasado mes de agosto, han posibilitado incluir una segunda unidad educativa y ampliar el patio, además de crear nuevos espacios, como aseos, sala de usos múltiples y almacén, entre otros. El nuevo centro ya está en funcionamiento y, tras la apertura de un plazo de matriculación extraordinario, ya están ocupadas las 22 plazas disponibles.

Así, Capellán ha destacado el impulso del Gobierno regional a la escolarización de 0 a 3 años, que en La Rioja desde el año 2019 es universal y gratuita "por todos los beneficios que tiene en el desarrollo cognitivo y con la socialización y activación, en estas edades". En concreto, ha indicado que, en los últimos cuatro años, a través de los fondos europeos, se han creado un total de 485 plazas, 300 de ellas a partir del año 2023, con una inversión que ronda los 10 millones de euros, 4,8 millones procedentes de Europa y otros 5 millones de euros que aporta el Ejecutivo de la Rioja con la finalidad de asumir el coste de las nuevas infraestructuras, el mobiliario y el personal, entre otros gastos.

Capellán ha agradecido la colaboración institucional que "nos ha permitido aprovechar los fondos europeos y cumplir el cien por cien con los objetivos marcados", con la creación de un total de 485 plazas de 0 a 3 años. "Ahora, después de estos cuatro años, comienza otra fase que consiste en poner todos los recursos y personal necesario, así como los Bonos Infantiles, para que continúen llegando a todas las familias y hacer que las nuevas plazas y centros educativos creados sean sostenibles y puedan seguir prestando su servicio".

Por su parte, Arraiz ha explicado que la inversión desplegada en el EIPC San Miguel forma parte del componente 21 creado por el Gobierno de España para la modernización y digitalización del sistema educativo porque "consideraba prioritario la creación de nuevas plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años".

Un mecanismo financiado con los fondos europeos que "se puso en marcha en el año 2021" con una inversión para La Rioja de "4,8 millones de euros", ha señalado Arraiz.

Otro de los objetivos fundamentales de esta inversión del Gobierno central es "que fueran distribuidos los fondos teniendo en cuenta el principio de ruralidad", ha detallado la delegada.

De esta forma, las inversiones han llegado a escuelas infantiles de Badarán, Torrecilla en Cameros o Aldeanueva de Ebro.

NUEVA ESCUELA MÁS AMPLIA Y FUNCIONAL

La ampliación de la actual Escuela Infantil 'San Miguel' se ha proyectado en forma de 'L' sobre el patio de juegos, adosada al edificio existente. Se trata de un nuevo volumen de planta baja que se integra con la anterior construcción, lo que ha hecho necesario redistribuir interiormente las superficies con las que contaba el centro y la creación de otras nuevas. De esta forma, se dispone de una nueva escuela más amplia y funcional.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'San Miguel' de Cervera del Río Alhama dispone de una superficie útil tras la reforma de 269,97 metros cuadrados y cuenta con una unidad escolar más, pasando de una única unidad mixta que agrupaba alumnado de 0 a 3 años con 9 puestos escolares, a dos unidades, con un total de 22 plazas, distribuidas en:

- Una unidad mixta que agrupa alumnado de 0 y 1 años, con 10 puestos escolares - Una unidad con alumnado de 1 y 2 años, hasta los 3 años, con 12 puestos escolares.

Además de una segunda unidad educativa, el centro dispone de nuevos espacios, como aseos, una sala de usos múltiples, otra destinada a la preparación de alimentos, un despacho de dirección, almacén y vestuario para el personal.

El coste de la ampliación y reforma del centro asciende a 520.057,99 euros, cantidad a la que hay sumar el mobiliario, que asciende a 61.000 euros.

La reforma y ampliación de la Escuela Infantil 'San Miguel', que cuenta con financiación de Fondos Europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone un impulso a la escolarización de 0 a 3 años, a través de nuevas plazas de titularidad pública en cooperación con las administraciones locales.

La red de Educación Infantil de Primer Ciclo en La Rioja cuenta con más de 3.300 alumnos matriculados y 24 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados, cuyas familias se benefician de la gratuidad de este tramo educativo gracias al programa de ayudas Bono Infantil, para las que el Gobierno regional ha destinado este curso 11,9 millones de euros.