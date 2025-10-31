El Espacio violeta de CCOO La Rioja denuncia la "violencia sistemática" que sufren las mujeres "día a día"

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Violeta de Comisiones Obreras La Rioja ha denunciado hoy, en una concentración, la "violencia sistemática" que sufren las mujeres "día a día".

A través un comunicado, el sindicato ha señalado que, en lo que llevamos de 2025, "73 asesinos, hombres, han acabado con la vida de 73 mujeres" y "mes a mes, la cifra de los feminicidios aumenta sin parar, con un silencio atronador sobre cada víctima".

"Por eso es importante nombrarlas, a las que ya no están, señalar a sus verdugos y que estos asesinatos dejen de formar parte de nuestra normalidad", ha dicho.

La última asesinada, ha mencionado, ha sido en Totana, Murcia. Una joven de 19 años fue asesinada por su pareja de 27 años, asfixiada mientras dormía.

Ha sumado que "las agresiones sexuales grupales también aumentan sin cesar". "Hombres, cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, abusan sexualmente de compañeras de clase, amigas o desconocidas", ha dicho.

Ha criticado que "actúan con la impunidad de una sociedad pornográfica, protegidos por una justicia patriarcal que reduce sus condenas a costa de la revictimización de las agredidas".

A cambio, ha sumado, "se reducen las penas". Así, para CC.OO "violar sale barato en este país".

El sindicato ha considerado que "hay muchas maneras de matar" y, a este respecto, ha recordado que "2.317 mujeres en Andalucía no han recibido correctamente sus informes del cribado de cáncer de mama".

También se ha referido al derecho al aborto. "Señores de la derecha", ha dicho, "quieren volver al modelo clásico de la dictadura, en el que las ricas podían pagar un vuelo o un billete de tren para ir a abortar al extranjero, mientras que las obreras se veían obligadas a parir hijos no deseados o morir en clínicas clandestinas".