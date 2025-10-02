'La Especie Inesperada. La Condición Humana Desde El Arte Y La Genética' Hasta El 9 De Noviembre En Casa De Las Ciencias - EUROPA PRESS

La Casa de las Ciencias acoge una nueva exposición: 'La especie inesperada. La condición humana desde el arte y la genética', que podrá visitarse hasta el 9 de noviembre.

La muestra surge de una indagación conjunta entre científicos del Instituto de Biología Funcional y Genómica (CSIC/Universidad de Salamanca) y artistas e investigadores de las facultades de Bellas Artes de las Universidades de Salamanca y Complutense de Madrid. El proyecto ha sido financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Ha sido presentada, entre otros, por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, el gerente de la Casa de las Ciencias, Rubén Blanco, así como los comisarios de la muestra, Francisco Antequera Marquéz, José Gómez Isla y Luis Castelo Sardina.

Fernández ha indicado que es "un privilegio" contar con la muestra en un "enclave magnífico" como es la Casa de las Ciencias, por lo que ha invitado a logroñeses y visitantes a acercarse y "disfrutar de esta exposición tan interesante donde se establece un diálogo entre la ciencia y el arte y que lo hace de una manera muy accesible".

Gómez Isla ha indicado que el proyecto ha salido adelante "gracias al trabajo de tres grupos de investigadores que pertenecen a la Universidad de Salamanca, al CSIC, y a la Universidad Complutense".

Ha manifestado que la colección "es el resultado de un diálogo siempre de ida y vuelta entre científicos y artistas, que Que muchas veces se han mirado desde dos orillas distintas, a veces con mucha extrañeza, pero a pesar de todo se preguntan y se repreguntan sobre lo que unos y otros hacen, logrando comunicarse para tratar de entenderse, algo que no siempre es fácil, ya que los códigos lingüísticos entre las relaciones cada vez han ido más separados".

No obstante, Gómez Isla ha asegurado que "con esta exposición hemos comprendido que no están tan divorciados estas áreas de conocimiento, ni tampoco se dan la espalda, como muchos ciudadanos creen, sino que son facetas de nuestra alma para encontrar el sentido a la vida, y también a nuestra propia existencia para comprenderlo".

Ha concluido indicado que "se intenta dar respuesta a las eternas preguntas del ser humano, de dónde venimos, por qué somos como somos, qué es lo que nos une como especie".

Otro de los comisarios, Luis Castelo Sardina, ha asegurado que "la intencionalidad de estos grupos de investigación ha sido recuperar elementos perdidos de colaboración y de imbricación entre los científicos y los artistas, porque si hay un elemento que nos une es la creatividad, tanto a los científicos como a los artistas".

"Hemos intentado poner de manifiesto aquí, esa relación; lenguajes diferentes que aportan elementos también esclarecedores muchas veces en cada uno de estos apartados, que enriquecen notablemente este tipo de experiencias", ha añadido.

El tercer comisario, Francisco Antequera Márquez, ha indicado que el título, 'La especia inesperada', "hemos querido poner de manifiesto una cualidad única que es la creatividad; que podemos definirla como la capacidad para imaginar cosas que no existen, eso que se sepa no existe en ninguna otra especie de la naturaleza".

"Nunca antes en la historia de la vida, en los 3.800 millones de años desde que empezó el origen de la vida, ha surgido ninguna especie que tenga esas características. Esa es la justificación, por así decirlo, del título de la exposición, la especie inesperada", ha apostillado el comisario.

Antequera Márquez ha apuntado que es una exposición "para todos las edades, aunque igual los niños muy pequeños no saben qué es una célula o una molécula, pero creo que puede contarse a cualquier nivel, porque no hace falta ningún conocimiento técnico".

CUATRO BLOQUES

Las obras de la exposición están organizadas en cuatro bloques temáticos:

El código de la vida. La molécula de ADN. La molécula de ADN explica uno de los fenómenos naturales más enigmáticos para la humanidad a lo largo de la historia como es la perpetuación de las especies a través de las generaciones.

La construcción del organismo: proteínas, células y tejidos. Los organismos están integrados por infinidad de moléculas diferentes que actúan como piezas de construcción cuya interacción genera niveles de organización superiores como son las células, los tejidos y los órganos.

Yo y los otros: identidad personal y variabilidad humana. La comparación de la secuencia de muchos miles de genomas humanos de procedencia muy diversa ha identificado millones de diferencias que explican como cada uno de nosotros es genéticamente único.

El largo camino: diversidad genética y evolución. Las diferencias en el genoma de los organismos son el sustrato sobre el que actúa la selección natural, de manera que las variedades mejor adaptadas a su medio ambiente tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y de transmitir sus genes a su descendencia.

La acumulación de esas diferencias a lo largo de millones de años es la base de la evolución. La exposición puede visitarse en el siguiente horario: de martes a viernes, de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,30 horas. Se pueden concertar visitas para grupos a través del teléfono 941245943.

PROGRAMACIÓN DE OTOÑO

Desde el Ayuntamiento se ha informado de la programación de otoño. En el apartado de talleres para personas adultas, se celebran los miércoles a las 18,00 horas, hasta el próximo 17 de diciembre.

Los talleres tendrán las siguientes temáticas: 'Los secretos de una gota' (8 de octubre), 'Rocas' (15 de octubre), 'Meteorología' (22 de octubre), 'ADN, ¿qué es?' (29 de octubre), 'Máquinas de Turing' (5 de noviembre), 'Física' (12 de noviembre), 'Minerales' (19 de noviembre), 'Reacciones en agua' (26 de noviembre), 'Internet seguro con trámites administrativos' (3 de diciembre), 'Aplicaciones móviles' (10 de diciembre) y 'La lotería de los átomos' (17 de diciembre). Los sábados se organizan talleres dirigidos al público infantil y familiar.

Los talleres que se realizarán este otoño son los siguientes: 'Sistema solar' (4-5 años, 4 de octubre), 'Los habitantes del suelo' (4-5 años, 11 de octubre), 'estampado de plantas' (9-12 años, 18 de octubre), 'mamíferos marinos' (6-8 años, 25 de octubre), 'volcanes' (6-8 años, 22 de noviembre), 'caminos y huellas' (9-12 años, 29 de noviembre), 'mamíferos marinos' (4-5 años, 13 de diciembre), y 'detectives del pasado' (6-8 años, 20 de diciembre).

Otra de las actividades que se incluyen en esta programación de otoño de la Casa de las Ciencias es la Noche Internacional de Observación de la Luna con telescopios, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre a partir de las 20,30 horas en la terraza de este centro municipal.

En el marco de la Semana de la Ciencia, en noviembre, se realizarán diversas actividades.

El 8 de noviembre, a las 12,00 horas, habrá un taller de extracción de ADN a las 12,00 horas (dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años) y a las 18,00 horas, una visita guiada a la exposición 'Ahab y la ballena blanca', con lecturas del libro de Manuel Marsol y actividades en las zonas de dibujo-lectura.

El 9 de noviembre, a las 12,00 y a las 18,00 horas, habrá visitas comentadas a la exposición 'La especie inesperada. La condición humana desde el arte y la genética'. El 15 de noviembre, a las 12,00 horas, se realizará el taller 'Somos jardineros' (6-8 años) y a las 18,00 horas, el taller 'Reacciones en agua' (público familiar, recomendado a partir de 8 años).

El 16 de noviembre, a las 12,00 horas, tendrá lugar el taller 'La gota de lluvia' (público familiar, recomendado para mayores de 6 años). A las 18,00 horas, se ha organizado el cuentacuentos 'Un ratón en la luna', para todos los públicos. Y el 20 de noviembre, a las 18,00 horas, se ha programado la 1ª Jornada experimental 'Conexión La Rioja-CERN/Ginebra'.