El espectáculo gratuito 'Oveja Negra' abre este lunes la programación del segundo semestre del Teatro Bretón

Espectáculo Oveja Negra - TEATRO BRETÓN DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Logroño comienza mañana lunes su programación para el segundo semestre del año con el espectáculo gratuito 'Oveja Negra', que tendrá lugar a las 20:30 horas en el Paseo del Espolón.

Esta propuesta de la compañía Duo Laos, ha detallado el Ayuntamiento de Logroño, es una historia acrobática, marcada por los juegos de roles, la confianza y la entrega.

Una comedia que plantea un interrogante sobre las características de cada género y sus diferentes enfoques en nuestras sociedades. Dos Ovejas Negras unidas creando su propio rebaño.

El espectáculo está dirigido por Matias Plaul (Cirque du soleil/Les 7 doigts de la main/Entre nous) y cuenta como intérpretes con Mercedes Martín García y Pablo German Raffo Durruty.

Se trata de una obra para todos los públicos y de unos 45 minutos de duración.

CINE VERSIÓN ORIGINAL

El martes 18, por su parte, se iniciará una nueva edición del Ciclo de Cine en Versión Original con la proyección de 'Un poeta', de Simón Mesa Soto.

Nominada al 'Goya A Mejor Película Iberoamericana', la cinta ha recibido reconocimientos también en los festivales de Cannes o San Sebastián.

Óscar Restrepo, el poeta del título, no ha sido capaz de estar a la altura de sus prometedores inicios en la literatura y sobrevive como puede dando clases en un instituto y cuidando de su madre.

En Yurlady, una de sus alumnas, descubre un espíritu afín, un diamante en bruto de la poesía.

La película se proyectará a las 20:00 horas en el Teatro Bretón.

Este ciclo se completa con 'La chica del coro' (20 de agosto), 'Historias del buen valle' (23 de agosto), 'Sorry, baby' (24 de agosto), '¿Qué te dice esa naturaleza?' (25 de agosto), 'La tierra de Amira' (27 de agosto) y 'Hangar rojo' (30 de agosto).

La programación completa del Teatro Bretón para este segundo semestre del año puede consultarse en la página web del teatro.