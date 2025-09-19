El espectáculo teatral 'Un Salto de Gigante' en Aguilar del Río Alhama cierra la programación de las Noches Estrelladas

LOGROÑO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana en un variado programa de actividades de su programa 'Pasea La Rioja'.

Estas propuestas interpretativas buscan acercar a todos los públicos a los espacios naturales más emblemáticos de la región. Así, el viernes, 19 de septiembre, Aguilar del Río Alhama acogerá el espectáculo teatral de la compañía PAI, 'Un Salto de Gigante', que servirá de colofón al programa Noches Estrelladas de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

A través de un viaje personal hasta la Luna, los personajes descubrirán cómo la humanidad ha entendido el Universo a lo largo del tiempo, acompañados por figuras históricas como Aristarco, Galileo, Ptolomeo, Copérnico y los astronautas del Apollo XI.

El sábado, 20 de septiembre, será el turno de 'La llamada del otoño', un paseo de observación de fauna guiado por los Agentes Forestales de la Comunidad desde el Puerto de Peña Hincada. La propuesta permitirá vivir uno de los fenómenos naturales más esperados del otoño: la berrea del ciervo.

La experiencia tendrá lugar en un entorno privilegiado, en la divisoria de los valles Najerilla e Iregua, donde las personas participantes podrán disfrutar de las esencias de nuestra fauna y de las cumbres de nuestras sierras.

El domingo, 21 de septiembre, la programación del fin de semana concluirá con 'Ra, camino de agua', un paseo interpretativo que llevará a los participantes a uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Natural Sierra de Cebollera: las Cascadas de Puente Ra.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web https://pasea.larioja.org/.