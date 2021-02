Estación de buses de Logroño "no se abre porque no se puede", con licitaciones pendientes para gestión o mobiliario

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de autobuses de Logroño "no se abre porque no se puede abrir todavía, y el resto, es manipular la información". Así lo ha asegurado este martes el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, quien ha señalado que quedan pendientes aspectos como las licitaciones para diversos aspectos de la gestión o del mobiliario, o mejorar a la entrada y salida de los buses, entre otros asuntos.

En rueda de prensa, Caballero ha explicado que "este equipo de Gobierno heredó una estación de autobuses cuyas obras estaban prácticamente paralizadas, asumió una modificación de un millón de euros y si todo sigue el ritmo previsto entrará en funcionamiento a lo largo del año 2022".

El edil ha relatado cómo se encontró el actual Ejecutivo municipal las obras de la estación en junio de 2019, nada más llegar al Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, "momento en el que los técnicos de la unidad y los de LIF alertaron al equipo de Gobierno de la necesidad de firmar un modificado de un millón de euros".

"Una modificación de un millón de euros que, tras nuestras preguntas, era el resultado de una licitación meditadamente escasa. Una modificación necesaria si queríamos que siguieran las obras de la estación de autobuses, porque lo contrario a su no aprobación era la paralización inmediata de las obras", ha detallado Caballero, quien ha asegurado que "la obra no seguía si el modificado no era aprobado".

Ha especificado las razones del modificado, que, como ha dicho, según los técnicos, iban "desde errores en el proyecto inicial, hasta cambios en la normativa, pasando por lo que realmente fue: que la señora Gamarra eliminó de la licitación un millón de euros de manera premeditada para que pareciera más barata la obra".

Por tanto, ha subrayado que "este equipo de Gobierno asumió el millón de euros en un ejercicio de responsabilidad para continuar con unas obras paralizadas que, de no haberse dado el visto bueno, su contrato se hubiera rescindido".

"Recibimos una obra con muchos interrogantes. Recibimos, como he dicho en alguna ocasión, como ha dicho el alcalde, un contenedor, un edificio, al que hay que convertir en estación, una estación intermodal, según se le ha denominado", ha dicho Jaime Caballero.

Entre las necesidades para poder terminar las obras ha enumerado "la tramitación de permisos para acometida y alta de suministro eléctrico; el inventario de los elementos necesarios para ejecutar los lotes; los sistemas de vigilancia y control de accesos, que se acaba de iniciar; o los sistemas tecnológicos como el sistema central de gestión o el sistema de información al viajero".

Además, "hay que redactar el pliego de mobiliario, que incluye cuestiones básicas como el equipamiento de los baños, mesas, mostradores o los soportes de las pantallas", así como "el pliego para complementos de accesibilidad para personas con diferentes discapacidades", que ha calculado en unos 150.000 euros.

Por último, se unen a todo ello, ls contratos para la gestión directa de la estación, el plan de emergencias, el reglamento de la estación y establecer las tarifas de explotación; y la gestión de la estación de autobuses y las concesiones del quiosco y las cafeterías.

Además, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible ha resaltado "lo más significativo: la entrada y la salida de los autobuses que, según el proyecto de Gamarra, pasan por encima de las aceras, para lo cual es posible que también se requiera alguna actuación".

"Porque la ciudadanía debe saber que los autobuses, una vez que salen de sus dársenas en la estación, salen pasando por encima de la acera para luego cruzar por el paso peatonal que unen las dos estaciones. Es un problema que ya se ha hecho visible para muchas personas, que nos preocupa, y que estamos viendo qué maneras de resolverla tenemos, aunque las alternativas son pocas", ha apuntado.

Otro aspecto que también ha detallado y en el que está trabajando el equipo de Gobierno es dignificar la calificación de intermodal que se le ha dado a esta estación, "para ello estamos en estrecho contacto con Adif para que incluya la estación de Logroño dentro de la red de ferrolineras anunciadas y dentro del proyecto de la Ecomilla y más a corto plazo, dotar a la estación de aparca-bicis cubierto para que la intermodalidad sea una realidad".

Jaime Caballero ha anunciado que en cuanto en el Parque Felipe VI se terminen de realizar algunas mejoras menores, "pero necesarias para cumplir con todas las garantías", podrá abrirse al público, "en las próximas semanas, probablemente antes de la primavera".