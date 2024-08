La estimación de rendimientos por parcela para la vendimia 2024 será accesible para los viticultores

LOGROÑO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como novedad para la campaña 2024, todos los viticultores inscritos en la DOCa Rioja podrán acceder a la información del sistema de predicción del potencial productivo del Consejo Regulador mediante el aplicativo web produccion.riojawine.com.

El pasado 14 de junio el Pleno del Consejo Regulador validó las normas de vendimia que se aplicarán a la campaña 2024: amparo del 90% del rendimiento establecido por las normas de la Denominación para uvas tintas (5.850 kg. por hectárea) y el 100% para las blancas (9.000 kg. por hectárea).

Por encima de estos límites, la totalidad del exceso de producción que supere el rendimiento amparado deberá destinarse a destilación, y el Consejo Regulador adoptará medidas sobre el amparo si se rebasase en la última entrega un 15% el rendimiento tipo contemplado en el Pliego de Condiciones.

Para llevar a cabo el control del cumplimiento de dichas normas, por segundo año el Consejo Regulador utiliza una herramienta basada en Inteligencia Artificial, mediante la cual se efectúa una predicción de rendimientos productivos de todas las parcelas de la DOCa.

Pero más allá de su uso por parte de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador, se trata de una herramienta al servicio de los viticultores, ya que, como complemento a su propio conocimiento de las explotaciones, les aporta información generada por un sofisticado sistema predictivo, lo que les permite una mejor gestión y control de su viñedo.

Con el objetivo permanente de dotar de más y mejores herramientas para los viticultores, el Consejo Regulador continúa mejorando este sistema de predicción del potencial productivo, y muy especialmente la forma de difundir dicha información.

Hoy mismo se ha habilitado una aplicación digital a través de la cual los inscritos en el Registro de Viñas y sus titulares del Consejo Regulador pueden consultar información relativa a la estimación de expectativas de producción de su explotación, realizada en base al citado sistema de Inteligencia Artificial.

La herramienta funciona de forma simultánea a la remisión de comunicaciones en papel por correo postal, que este año también serán enviadas; además de ayudar al autocontrol y la prevención de exceso productivo, se busca la inmediatez en la comunicación con los viticultores, de modo que puedan efectuar una mejor previsión y organización de los trabajos en el viñedo.

A la aplicación se accede a través de la URL https://produccion.riojawine.com , en la que una pantalla de bienvenida solicita NIF y CONTRASEÑA al viticultor. El NIF ha de introducirse con números y letras y sin espacios ni signos de separación de otro tipo (9 caracteres en total), y la contraseña se corresponde con los 4 primeros dígitos de la tarjeta de viticultor.

COOPERATIVAS

En el caso de las Cooperativas, en el campo NIF se debe introducir el código que la bodega tiene en el Consejo Regulador, y la contraseña será facilitada por dicho ente. Cuando un viticultor entre por primera vez, el sistema le solicitará que se modifique la contraseña; al acometer este paso, es muy importante que el usuario introduzca una contraseña que pueda recordar y que cumpla con las instrucciones que la aplicación establece.

Si el usuario introduce su NIF o su contraseña de forma incorrecta, el sistema emitirá un mensaje que reza "Datos de usuario incorrectos o no existen notificaciones por expectativa de rendimientos elevados".

Es muy importante comprobar que los datos que se introducen son los correctos, ya que el mensaje es el mismo tanto si se emplean el usuario y contraseña incorrectos, como si el viticultor en cuestión carece de parcelas con aviso de expectativas de producción por encima del límite permitido.

A los titulares de parcelas de viñedo con expectativas de producción por encima del límite permitido, el aplicativo digital les aportará el detalle únicamente de las parcelas con dicha previsión excedentaria.

Esta información podrá ser descargada a un PDF, generando un duplicado de la carta que el Consejo Regulador en cualquier caso le remitirá en papel, permitiéndoles obtener la notificación con mayor celeridad.

Es importante tener en cuenta que el análisis del potencial productivo de la Denominación se efectúa por zonas. A fecha de hoy, la información cargada en el sistema corresponde únicamente a los municipios de Rioja Oriental, y la fecha límite de intervención en el viñedo para aplicar medidas correctoras sobre la producción en dicha zona es el 18 de agosto.

La carga de la información de Rioja Alta y Rioja Alavesa no se producirá hasta aproximadamente dentro de 15 días, momento en el que también se establecerá la fecha límite de intervención. Hasta que no se produzca esa carga de información, los titulares de parcelas en Rioja Alta y Rioja Alavesa que accedan a la aplicación recibirán el mensaje genérico de 'Datos de usuario incorrectos o no existen notificaciones por expectativa de rendimientos elevados'.

El Consejo Regulador pone el acento en que cualquier medida relativa a los rendimientos productivos de una parcela, se adoptará mediante actuaciones posteriores de sus Servicios Técnicos, que en su caso se producirán una vez transcurrida la fecha límite de intervención, y ello con independencia del seguimiento continuo que efectúa el Departamento de Control. Por tanto, la notificación de parcelas con potencial exceso de producción, sencillamente facilita al viticultor la aplicación a tiempo, de medidas correctoras.