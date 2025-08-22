La estrategia para fomentar el uso racional de medicamentos ya ha atendido a unos 200 pacientes para ajustar sus dosis

Las farmacias riojanas dispensan cerca de 20.000 al día. Desde el Gobierno de La Rioja se trabaja para mejorar sus usos

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 158 farmacias y 46 botiquines de La Rioja dispensan cerca de 20.000 medicamentos al día en nuestra comunidad autónoma, un número que se mantiene equilibrado pero que va al alza por el aumento de esperanza de vida y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas.

Para fomentar el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en La Rioja, desde el Gobierno riojano se han realizado una serie de mejoras en los sistemas informáticos y acciones formativas, además de la incorporación de farmacéuticos en el nivel de la Atención Primaria, con el fin de mejorar el sistema ya que es "una cuestión de salud pública y de seguridad para nuestra población y de sostenibilidad para el sistema sanitario".

Todo ello a través de una estrategia -puesta en marcha en mayo de 2024- cuyos primeros datos ya han salido a la luz. Hasta la fecha, y gracias a ella, "se han revisado los tratamientos de alrededor de cerca de 200 pacientes y se han realizado más de 700 intervenciones farmacéuticas relacionadas con ajustes en las dosis de los medicamentos". Destaca también que el 49% aproximadamente de los pacientes revisados están en tratamiento con benzodiazepinas durante más de 12 meses.

Así lo ha indicado el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, junto a la farmacéutica de Atención Primaria, Andra Serrano.

ALGUNAS MEJORAS

Aparicio ha explicado que, en el ámbito de la tecnología, "se han incluido mejoras en el sistema de la prescripción electrónica" para evitar una posible generación de recetas en exceso.

Este hecho -explica- "es especialmente importante para evitar que al paciente le puedan llegar más envases de los que necesita y originar que se acumule medicación en los hogares, lo cual puede conllevar a que el paciente o las personas de su entorno se automediquen de manera indebida".

En este sentido ya se ha conseguido que en una media de 2.000 recetas mensuales se utilice este sistema garantizando así que el número de recetas se ajusta a las necesidades reales del paciente.

Otra mejora ha sido la incorporación en determinados medicamentos de un sistema que detecta cuándo uno de estos fármacos se prescribe con una dosis superior a la recomendada. En este punto, matiza, "en las próximas semanas esperamos tener un total de 3.000 medicamentos con este sistema de detección de dosis máximas".

Asimismo se ha desarrollado otra funcionalidad informática que ha permitido identificar a los pacientes con una dosis superior a la recomendada a más de 300 pacientes que toman dos medicamentos diferentes y por separado para el control del colesterol y a los cuales se les puede ofrecer un único medicamento.

SALUD MENTAL, EVITAR EL USO PROLONGADO

Atendiendo al área de la salud mental se ha incluido una herramienta informática que detecta aquellos pacientes que toman ansiolíticos de la familia de las benzodiazepinas de forma crónica que llevan más de 12 meses tomándolos "y en donde es muy importante actuar para evitar problemas derivados de un uso prolongado".

En concreto este aplicativo ha permitido identificar a más de 20.000 pacientes en esta situación "lo que está permitiendo que las farmacéuticas de Atención Primaria en colaboración con médicos y con psicólogos clínicos principalmente hagan un seguimiento y una valoración para la adecuación de estos tratamientos".

Otra de las acciones que se han adoptado es la inclusión en el sistema de receta electrónica de medicamentos que se obtienen de otros países que se importan cuando existe un desabastecimiento o el medicamento no está comercializado en España y que hasta ahora sólo se podía prescribir de manera manual en receta en papel.

"De este modo el medicamento queda registrado automáticamente en la historia clínica del paciente y se facilita la renovación del tratamiento".

Por otro lado se han elaborado informes destinados a los médicos sobre medicamentos de baja evidencia científica y en los que conviene valorar de manera más rigurosa su prescripción. "Se ha logrado así una reducción de más de un 10% en estas recetas disminuyendo la polimedicación y las posibles acciones adversas derivadas de estos medicamentos".

Respecto a las acciones formativas destinadas a profesionales sanitarios se ha impulsado un curso relacionado con la eficiencia de los medicamentos y se ha impartido una sesión clínica sobre el sistema informático de prescripción así como formación en materia de farmacovigilancia.

También hay que señalar la puesta en marcha de una campaña del Gobierno de La Rioja con el Colegio Oficial de Farmacéuticos por el uso prudente de los antibióticos.

OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE TRATAMIENTOS

Por su parte, Andra Serrano -en representación de las tres farmacéuticas incorporadas este año en el nivel asistencial de la Atención Primaria- ha explicado las acciones realizadas basadas principalmente en la optimización y adecuación de los tratamientos destinados a pacientes crónicos, polimedicados y pluripatológicos, así como en proporcionar atención farmacéutica a pacientes y a cuidadores.

Como ha indicado, la revisión sistemática de la medicación "permite detectar o prevenir eventos adversos, garantizar la adecuación, mejorar la adherencia del tratamiento y conciliar la medicación durante las transiciones asistenciales".

Este proyecto se ha llevado a cabo inicialmente en pacientes que llevan prescritos 15 o más medicamentos mediante una valoración integral centrada en la persona teniendo en cuenta el aspecto social, físico, mental y clínico del paciente, con el objetivo de adaptar el tratamiento a sus necesidades específicas, aumentar los beneficios en salud y minimizar los riesgos asociados de la medicación.

Las patologías más prevalentes en los pacientes revisados a lo largo de estos meses han sido las relacionadas con la hipertensión arterial, trastornos de salud mental, diabetes, insuficiencia renal y cardíaca y trastornos respiratorios. "Sí que se ha hecho un especial hincapié en aquellas personas en tratamientos con benzodiazepinas ya que su uso prolongado no es recomendable porque puede llevar a problemas de memoria, deterioro cognitivo, dependencia y un mayor riesgo de accidentes o de caídas principalmente y especialmente en personas mayores".

Actualmente se está trabajando también en el diseño de un circuito que nos permita la revisión y conciliación de la medicación en personas polimedicadas en el momento de la alta hospitalaria, "ya que esta es una etapa clave para asegurar una correcta utilización de los fármacos y es posible que durante el ingreso se produzcan cambios en su medicación".

Por ello especialmente los pacientes polimedicados en esta etapa "se pueden enfrentar a un mayor riesgo de errores de medicación".

Además se va a implementar otro circuito para detectar en todos los pacientes "independientemente del número de medicamentos que lleven prescritos", es decir sean pacientes polimedicados o no, una serie de, si existen en su tratamiento potenciales problemas de seguridad relacionados con los medicamentos".

De este modo nos llegarán unas alertas automáticas que nos permitan ampliar este servicio a más población.

Con todo ello la incorporación de farmacéuticos en el nivel de la Atención Primaria así como las acciones formativas y las mejoras de los sistemas informáticos "nos están permitiendo actuar con datos, anticiparnos a problemas de salud y a tomar decisiones más ajustadas para cada paciente y este es sin duda el camino para lograr una prescripción más eficiente y segura y contribuir así al objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de la ciudadanía", ha finalizado Aparicio.