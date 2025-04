Eva Loza medita su futuro como concejala de Logroño tras dejar el PSOE y critica "presiones externas"

"No se me ha dado ni 24 horas para tomar una decisión. No me aferro a nada porque el acta es mía", ha lamentado

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actual concejala socialista del Ayuntamiento de Logroño, Eva Loza, ha criticado "las presiones externas" que está recibiendo desde que anunció su baja del PSOE -el pasado martes- para que abandone también su acta de concejala. Una decisión que, como asegura, "todavía no he tomado". Lo hará -ha dicho- "sin prisa pero sin pausa, sin responder a ninguna estrategia porque estoy sola y la decisión será solo mía".

Además, ha lamentado, "no se me ha dado ni 24 horas para tomar una decisión. No me aferro a nada porque el acta es mía".

En una intervención improvisada ante los medios de comunicación minutos antes de que comenzase el pleno del mes de abril del Ayuntamiento, Eva Loza ha explicado que la decisión de dejar el PSOE la llevaba meditando "tiempo".

En este sentido ha indicado, además, que "yo no siento que estoy abandonado al PSOE, siento que el PSOE me ha abandonado a mí, a muchos militantes y muchos votantes".

"VIRAJE BRUTAL"

"A pesar de ello, nadie ha alzado la voz y eso me ha sorprendido todavía más". Pero como explica "no hay una única razón para dejar el partido. No es ni por la amnistía, ni por Pedro Sánchez... reconozco un viraje brutal que atenta contra los pilares del PSOE y eso me ha hecho reflexionar".

"Yo pensaba que ante ello iba a haber una revolución del partido pero no la ha habido". Todo ello "me ha llevado a tener un cúmulo de circunstancias en las que he meditado de forma íntegra".

Sobre la situación interna del partido, Eva Loza ha asegurado que ya le han dado de baja del partido. "Ayer ya se me comunicó formalmente, sí que han sido diligentes", ha ironizado.

EL FUTURO DE EVA LOZA COMO CONCEJALA

Aún así, y sobre su acta de concejala, Loza explica que "no voy a despejar la incógnita de si dejo el acta o no, y no es por ser misteriosa, sino porque también debo un respeto institucional. Yo soy concejala del Ayuntamiento de Logroño, estoy convocada formalmente a un pleno y entre mis obligaciones está acudir. Yo respeto completamente la institución, creo que hay que distinguir entre el partido, en el que sí que me debo o me debía a las jerarquías y a las ejecutivas y la institución".

"A mí se me está pidiendo el acta públicamente a lo José Luis Ábalos, a quien se le expulsó por la presunta comisión de varios delitos, pero yo me di de baja sin hacer ruido y no se me ha dado ni 24 horas para tomar una decisión". Esto es -a su juicio- "una falta de respeto para mí".

"Necesito tiempo para reflexionar. Hay un trámite administrativo y yo no me estoy aferrando a nada porque el acta es mía. La reflexión, si decido renunciar o no, será solo mía".

"SITUACIÓN DOLOROSA"

Ante ello, indica, "no comprendo tampoco la presión y así se lo he trasladado al partido. Yo siempre he peleado por el PSOE y entiendo que hay mucha gente que no me entiende pero ahora me encuentro sola, sin ningún tipo de estrategia, con una presión externa injusta, injusta, dolorosa especialmente en el caso de Luis Alonso, el portavoz municipal del PSOE en Logroño, a quien yo consideraba mi amigo, quiero pensar que le han obligado a pedirme el acta públicamente".

Asegura que nadie le ha pedido que deje el acta de "forma privada" sino que fue de forma "pública" ante los medios, "me encuentro en un estado de shock".

CRÍTICA CON EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN LA RIOJA

También se ha mostrado especialmente crítica con el actual secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García. "Yo no lo he apoyado en su candidatura, eso es evidente, no tengo relación ni buena ni mala con él, pero sí que me dirigí a él mediante un mensaje para decirle en el que, entre otros asuntos, que estaba muy preocupada por la situación del Grupo Municipal Socialista, y le pedí hablar. Aunque me contestó, no se ha producido esa conversación".

"Que el secretario general de La Rioja reciba un mensaje de Eva Loza, que nunca le escribe, alertándole de la insostenible situación del grupo municipal y no haga caso... y no está preocupado por la principal agrupación... no lo puedo calificar. Sabe perfectamente que -en unas elecciones- si no se gana en Logroño no se va a ganar en La Rioja".

Finalmente ha querido destacar que "yo he mostrado el apoyo al PSOE hasta el último momento. Tengo que reflexionar, sin prisa pero sin pausa, espero poder rearmar mi decisión este fin de semana pero quiero que sepáis que estoy sola y no tengo estrategia, solo me debo a mi hija que es lo que más me importa".