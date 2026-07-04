Evacuado un hombre de 60 años al hospital San Pedro tras un incendio en la cocina de su vivienda en la calle Cigüeña

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño tras un incendio en una vivienda de la calle Cigüeña, número 2, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado la voz de alarma sobre las 00,30 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado los bomberos de Logroño, así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, y se informa a Policía Local y Policía Nacional.

Los bomberos han informado de que el incendio, posiblemente originado en la vitrocerámica, ha afectado al mobiliario de la cocina y al sistema eléctrico de la vivienda.