El exministro Íñigo de la Serna y el economista José Carlos Díez, este martes en Logroño 'Diálogos para el Desarrollo'

El próximo encuentro de Diálogos para el Desarrollo, se celebrará en Logroño el martes, 2 de diciembre. Los ponentes en esta nueva convocatoria serán el ingeniero de caminos, canales y puertos y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna; y el economista, autor y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez.

El encuentro organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución, Urbaser e iRiego, se celebrará en el Círculo Logroñés a las 13,00 horas.

El debate contará con la intervención de Íñigo de la Serna, quien abordará aspectos clave como los retos que afrontará la economía española en 2026, el papel de la inteligencia artificial en sectores estratégicos y las oportunidades para impulsar el crecimiento económico y la competitividad global del país.

Por su parte, José Carlos Díez analizará las perspectivas económicas de cara a 2026, poniendo de relieve la notable capacidad de resistencia que ha demostrado la economía española en un contexto global marcado por la incertidumbre. Asimismo, profundizará en el papel de Logroño dentro del ecosistema tecnológico internacional, destacando sus avances en innovación, su contribución al desarrollo de nuevas soluciones digitales y su potencial para consolidarse como un referente en la transformación tecnológica del país.

Una vez finalizadas las exposiciones, los invitados tendrán la oportunidad de compartir sus conclusiones y participar en un espacio de diálogo en el que tratarán temas clave como la incertidumbre política que afecta a la inversión y la toma de decisiones empresariales en España. También se abrirá un espacio para debatir sobre el papel de la innovación tecnológica, la digitalización de la economía y el fortalecimiento de la colaboración público-privada, con el objetivo de impulsar una administración más eficiente y fomentar un crecimiento económico sostenible.

Los ponentes también analizarán los retos y oportunidades a los que se enfrenta el tejido empresarial logroñés en el contexto actual.

