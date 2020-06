Experta pide construir "desde los cimientos y no desde los escombros" el presente y futuro de los servicios sociales

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La trabajadora social, Carmen Tamayo, ha puesto en alza la necesidad de contar con expertos "que ayuden a construir desde los cimientos y no desde los escombros" el presente y el futuro de los servicios sociales tras la crisis del Covid-19 porque "en este sector parece que todo el mundo tiene opinión pero, a veces, falta criterio técnico".

Carmen Tamayo ha participado este jueves, a petición del PSOE, en la Comisión de Estudio para la reconstrucción económica y social tras la crisis de la COVID-19 que realiza el Parlamento de La Rioja y ha pedido que "las prioridades de los políticos coincidan con las necesidades de los ciudadanos porque sino no podremos dar la vuelta a la situación que estamos viviendo".

La experta ha considerado que los servicios sociales están inmersos en los cuatro ejes en los que se valora la reconstrucción social y económica de La Rioja, es decir, en el fortalecimiento de los servicios públicos, la reactivación económica y modelo productivo, el apoyo de la Unión Europea y la financiación autonómica.

Durante su intervención ha defendido el sistema público de servicios sociales "donde llevo trabajando casi toda mi vida" y apuesta porque se conviertan, tras la salud, la educación y la garantía de ingresos, "en el cuarto eslabón en el nivel de bienestar".

SERVICIOS SOCIALES "ESENCIALES"

Ahora mismo, ha reflexionado, "nos sentimos como un muro de contención porque cogemos lo que expulsan los otros sistemas. Aunque suene duro, a veces nos consideramos como la escombrera de los otros sistemas de protección cuando somos esenciales".

"Somos esenciales porque hablar de servicios sociales es hablar de necesidades, de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y hablar de personas", ha afirmado Tamayo.

Con todo ello, "los servicios sociales son una inversión y, aunque parezca que no son productivos, son fundamentales en la renta y el empleo".

Entre sus demandas, la experta considera necesario que "se marque la ratio de trabajador social por cada número de habitantes que se eliminó por asuntos presupuestarios".

"TODOS PODEMOS SER VULNERABLES"

Desde su punto de vista, Tamayo ha indicado que el coronavirus "ha irrumpido en nuestras vidas con tanta fuerza que nos ha recordado que todos y todas podemos ser vulnerables" e incluso "ese concepto ahora llega a amigos, familiares o vecinos que antes no lo hubiéramos pensado".

Desde su opinión, además, es fundamental "ayudar a que los procedimientos para acceder a ciertas ayudas no sean tan complejos y hay que reorganizar las ayudas de emergencia social porque son eso, una emergencia".

También hay que reorganizar las ayudas económicas, "las personas en situación irregular no pueden recibir ayudas económicas porque tienen un tratamiento de subvención pero aquí se da una paradoja, pueden tener y tienen derecho al sistema de salud pero no podemos pagarles una medicina si no tienen recursos económicos, eso no puede seguir así".

Además cree que se podría aplicar "el silencio administrativo positivo para las listas de espera y garantizar proyectos itinerarios seguros de intervención con menores y adolescentes".

Desde la visión de la España vaciada, la experta aboga por implementar en La Rioja planes integrales en zonas rurales que faciliten la convivencia positiva y una estrategia regional contra la despoblación y la cohesión social.

También cree en promover la complementariedad de las acciones del tercer sector y avanzar en el concierto social. Se trata de "poner en la agenda pública los servicios sociales como cuarto pilar del servicio de bienestar y hacer un mayor esfuerzo presupuestario y de personal para colocar a los servicios sociales en el corazón de las políticas sociales".

Por su parte, y con respecto al Ingreso Mínimo Vital, desde su punto de vista es "una iniciativa que aplaudo pero advertimos de que se está poniendo otra vez encima de la mesa la exclusión financiera". Así, indica, "en estos momentos nos jugamos que sea una prestación del sistema público de garantía de recursos o que se convierta en una renta mínima disfrazada".

Nosotros "no vamos a dejar de pedir la renta básica universal" y consideran que "la ley de dependencia está en la UCI".

Finalmente, también ha querido hacer una pequeña reflexión sobre la situación del Covid-19 en las residencias de mayores, "no son servicio sanitarios". Los centros de mayores "son servicios sociales, lugares para vivir y convivir. Por eso en ningún caso son responsables de la atención sanitaria de sus residentes" y me parece "infame" la instrumentalización que se ha hecho de los fallecidos.

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

En el turno de respuesta, la diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno, ha defendido la evolución de los servicios sociales desde la "revolución de los 80" al cambiar el concepto de "caritativo" a "derecho fundamental de las personas" y ha pedido "atender y pararnos a pensar en torno a la economía de cuidados porque son una inversión y avanzan y profundizan en la justicia social".

También ha tildado de "vergonzoso" que se utilice "como arma arrojadiza entre unos y otros lo que ha ocurrido en las residencias de mayores" y considera necesario "repensar el tercer sector y la intervención local y municipal para la atención de los servicios sociales".

"TODAVÍA HAY MUCHO QUE RECUPERAR"

Por su parte, el diputado de Cs, Alberto Reyes, ha asegurado que "aunque se ha avanzado mucho" todavía hay mucho que recuperar en los servicios sociales "y gran parte de ello también lo debemos hacer de la mano de la UE".

Además, para Cs la teleasistencia de personas mayores "es una buena iniciativa y se debería mantener, sobre todo, en las zonas rurales".

Alberto Reyes ha querido saber "si ha sido bueno el protocolo para la prevención de riesgos laborales, si se ha garantizado de forma correcta el resguardo de personas sin techo o cómo se ha hecho la atención y seguimiento de los casos de violencia machista o cómo ha funcionado el teletrabajo".

A modo de reflexión, ha terminado, "es cierto que se ha tratado de forma horrible la forma de hablar sobre el número de fallecidos en residencias de ancianos y de nuestros mayores" y ha abogado por ayudar ante los duelos 'inacabados'.

EL PP DUDA SOBRE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

Por parte del PP, Alfonso Domínguez y Catalina Bastida han asegurado que, en materia de servicios sociales, "podemos encontrar ciertos acuerdos en los grupos parlamentarios" porque "tenemos percepciones parecidas" pero "no estamos de acuerdo en que diga que menos gasto público es más desigualdad porque no hay relación en ello".

Además, desde el PP "apoyamos la renta de la ciudadanía y el ingreso mínimo vital pero tenemos muchas dudas sobre la renta básica universal". También apuestan por la transparencia total y se han sumado "a la situación que han vivido nuestras trabajadoras sociales en las residencias de mayores".

Finalmente, el diputado del PSOE, Raúl Díaz, ha defendido que "los servicios sociales son una igualdad de oportunidades para vivir de forma digna en todas las etapas de la vida. Un objetivo muy ambicioso y le ha pedido a la experta que ahonde más sobre la necesidad de crear un marco regulatorio estatal relativo a los servicios sociales.

También desde el PSOE han querido saber "en qué se podría ayudar para que no se tenga la percepción de subsidiariedad que tienen los servicios sociales" y si es "positivo" democratizar el modelo de servicios sociales en nuestro país o si el crecimiento económico "es sinónimo de bienestar social".

"La realidad es que hay más personas en riesgo ahora que antes de la crisis anterior de 2008 cuando estamos en ciernes de otra", ha lamentado Díaz, y por tanto "no hay que ocultar la realidad porque es dramática y debe ser nuestro eje de actuación" y ha pedido que se tenga cuidado con la "estigmatización".