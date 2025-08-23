La exposición 'Arte sucio. Del taller a la sala de exposiciones' puede visitarse en Baños de Río Tobía - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Arte sucio. Del taller a la sala de exposiciones' puede visitarse en la Casa de Cultura de Baños de Río Tobía gracias a la colaboración de Fundación Caja Rioja y el Festival Bañarte. La muestra está protagonizada por varios artistas del colectivo Amalgama que desarrollan su obra creativa en el espacio La Cerámica, de la propia Fundación.

"Arte Sucio es un concepto que define nuestra necesidad de crear", afirma Celia Martínez, miembro de la Asociación Amalgama. Se refiere a aquellas obras que, ya sea por sus dimensiones o por la naturaleza de los materiales utilizados, exigen un proceso artístico que no puede llevarse a cabo en casa.

Estas creaciones "a menudo requieren productos tóxicos o engorrosos, y generan una cantidad considerable de polvo, por lo que necesitan un espacio donde poder ensuciar y experimentar", explica.

Con este objetivo surgió Amalgama, una asociación cultural sin ánimo de lucro formada por un conjunto de personas relacionadas con el mundo del arte. "Nuestro objetivo es representar la convivencia, coexistencia y colaboración entre diferentes artistas y disciplinas, mientras nace una comunidad creativa", explica.

"La exposición Arte Sucio invita al espectador a sumergirse en una simulación de un entorno de trabajo cotidiano y colectivo, donde el caos a veces se convierte en fuente de inspiración. Aquí, las piezas no solo se exhiben, sino que coexisten con el propio espacio de creación, pues es ahí donde la mayoría de ellas se construyen y permanecen almacenadas", explica Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja.

A través de esta experiencia, los artistas buscan tanto acercar a la sociedad al ambiente de un taller artístico como promover el acto de manchar como un medio para experimentar y expandir la creatividad, más allá de las ideas iniciales.

Los artistas participantes en esta exposición son Celia Martínez Moreno, Gabriel Darío Río Delgado, Marta Montoya Tovar, Teresa Calvo Viniegra, Janet Alonso Moreno y Lorena Aduna Larriba.

La exposición puede visitarse en la Casa de Cultura durante los días del festival de 11,00 a 12,30 y de 18,30 a 20,00 horas. Del 25 al 29 de agosto, de 10,00 a 13,00 horas.