Una exposición reflexiona sobre el papel de la mujer en el inicio del pensamiento contable, el arte y las matemáticas

Se podrá ver en la Casa de las Ciencias hasta el próximo 12 de septiembre

¿Qué llevó a los humanos a registrar simbólicamente el pensamiento contable?, ¿fueron las mujeres las primeras matemáticas de la historia?, ¿qué contaban nuestros antepasados?. A estas y otras preguntas intenta responder la exposición 'En los orígenes. Arte y Matemática en la Prehistoria' que se podrá ver en la Casa de las Ciencias de Logroño desde hoy y hasta el próximo 12 de septiembre.

Una exposición comisariada por Francisco A. González Redondo y que atiende a una producción de la Asociación Cultural Reinos de España en la que se muestra que el arte y las matemáticas, a primera vista distintas, están entrelazadas desde los inicios de nuestra civilización. "Es evidente que desde un principio la vinculación entre el arte figurativo prehistórico y las matemáticas está ahí, todos los libros de Historia de la Matemática así lo refieren", ha indicado.

González Redondo nos invita así a dar un paseo por los orígenes que pretende "despertar la curiosidad del visitante, mirar al arte prehistórico con ojos matemáticos y de género para ofrecer una nueva perspectiva y hacer reflexionar al público", tal y como ha defendido en la inauguración de la muestra acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, durante su inauguración.

Como ha explicado el comisario, la presencia de conceptos matemáticos en la prehistoria, en algún hueso con marcas rítmicas, por ejemplo, "se podía suponer que hablaban de marcas de caza" pero, como pregunta: "¿Qué hay de esas agrupaciones que también aparecen de 30 en 30?. ¿Cuánto tiempo dura un mes lunar o un ciclo natural de la menstruación?". Ante ello, reflexiona, es posible que ellas también comenzaran a registrar esas cuentas porque "¿quién sino una mujer que lleva la cuenta de sus ciclos necesitaría un calendario lunar?".

En este sentido, añade, en 1991, Dana Taylor consideraba que "la naturaleza cíclica de la menstruación ha jugado un papel esencial en el desarrollo de la contabilidad, la matemática y la medida del tiempo". Unos meses después, Claudia Zaslavsky afirmaba que "las mujeres fueron los primeros matemáticos de la historia" con ese mismo pretexto pero ¿se conseguirá corroborar algún día la 'conjetura Zaslavsky?'", se interroga el comisario.

Con todo ello, la Casa de las Ciencias acoge esta exposición que comienza "en los orígenes de todo. Arte, género y matemática en la prehistoria. Una muestra para buscar el registro simbólico del pensamiento en general y el matemático en particular".

INMERSIVA E INCLUSIVA

La muestra ofrece un recorrido lineal con diez paneles -con códigos QR- para que la exposición sea totalmente inmersiva e inclusiva. "Al disparar con el móvil los códigos QR, tenemos locuciones de todos los textos en inglés, en francés, en alemán, en español e incluso vídeos en lengua de signos. De tal manera que se ha hecho accesible a cualquier público".

Pero, además, cada panel culmina con una pregunta "somos docentes, tenemos que animar a la lectura y a que la gente quiera seguir aprendiendo, no tanto dar lecciones dogmáticas. Queremos despertar la curiosidad".

ALTAMIRA, NOMBRE DE MUJER

En la exposición las cuevas de Altamira tienen un peso específico, como ha explicado, "Altamira es nombre de mujer. Y en una vitrina se recogen los cuatro colgantes del periodo solutrense que cuentan con ocho unidades de registro simbólico -inconclusos-. Cuando se analizaron esas piezas encontraron algo mucho más allá de los bisontes que es, digamos, la imagen icónica de Altamira".

"Vemos que hubo alguien que decidió preparar en un hueso ocho soportes, cuatro por dos, y empezó a decorarlos rítmicamente con muescas en los bordes y cuando llegó a la número 30 pasó a otra cara. Así tenía preparadas ocho unidades soporte para registrar ocho veces en torno a 30..." y ante ello, el comisario se pregunta: ¿A qué varón del solutrense se le hubiera ocurrido generar un calendario de esta forma, acaso no estaría esa persona pensando en qué momento se va a poner de parto?. No tenemos la verdad absoluta, sólo podemos elaborar hipótesis y es razonable pensar eso".

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha reconocido que esta exposición "nos permite descubrir que dos disciplinas aparentemente muy distintas como el Arte y la Matemática están entrelazadas desde los inicios de nuestra civilización".

A través de esta muestra se puede comprender cómo el arte es una manifestación propia de nuestra especie mediante la cual podemos expresar y/o generar sentimientos en otras personas mediante recursos visuales, sonoros, etc. También es una forma de comunicar mensajes entre personas.

El arte figurativo prehistórico podría tener una finalidad estética, pero los signos abstractos claviformes, escalariformes o las colecciones de puntos difícilmente podrían considerase obras de arte.

