Una exposición rememora la música "hecha en nuestra tierra" entre los 60 y el 2000 para recuperar los mejores recuerdos

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja La Merced acoge desde este viernes, 12 de diciembre, y hasta el próximo 24 de enero de 2026, la exposición 'Historia del pop y rock en La Rioja (1960-2000)', una oportunidad de "rememorar" lo mejor de la música hecha en "nuestra tierra" pero también de recordar a grandes grupos que hicieron historia a lo largo de estos años.

Recortes de prensa, trofeos, programas de conciertos, discos, cassettes, vinilos, posavasos, entradas, folletos, vestidos y hasta un estudio de radio son algunas de las joyas que el comisario de la exposición, Ignacio Faulín, ha recopilado en esta muestra para hacer de la nostalgia algo vivo.

Se trata de ayudar a rebuscar en nuestra memoria canciones y grupos, algunos ya olvidados, y dejarnos llevar de nuevo a lo que sentíamos cuando nos sentábamos a escuchar aquellas canciones. También hay un espacio ambientado como una discoteca de la época de Logroño con la cesión de varias piezas.

"DESDE PEPE BLANCO A TIERRA SANTA"

En la inauguración de la exposición ha participado el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, quien ha asegurado que ésta es "una gran exposición" de música pop-rock riojana. Un reflejo de la música en cuatro décadas que demuestran la importancia de los artistas de nuestra comunidad en dicha época. "Resume nuestro panorama musical desde prácticamente Pepe Blanco a Tierra Santa pasando por todas las figuras importantes de la música riojana".

Para el gerente de la entidad "pasear por estas salas" va a ayudar a sus visitantes "a rememorar momentos, situaciones, vivencias..." porque, como ha dicho, "la música no es solo cultura sino que es una forma de vida. En nuestra vida ha impactado la música de muchas maneras y creo que esta exposición refleja esos momentos".

Como ejemplo, el gerente ha asegurado que muchos logroñeses que acudan a esta exposición tendrán recuerdos de las "míticas" salas 'Rex', 'Cliper' o 'Continental' "muy recordadas por los más mayores" pero también servirá de vivencia para aquellos más jóvenes o visitantes que decidan acudir a la exposición.

La producción ha sido posible también gracias al Gobierno de La Rioja. Finalmente ha agradecido el trabajo de la biblioteca de La Rioja, del Archivo General de la Rioja, del Instituto de Estudios Riojanos, del Archivo Municipal de Logroño, del Archivo Histórico Provincial, de la Cadena SER y de la Casa de los Periodistas que han cedido piezas que forman parte de esta exposición. Además de al propio equipo de Fundación Caja Rioja y al comisario.

"HOY EMPIEZA A LATIR EL FESTIVAL 'ACTUAL'"

Por su parte, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha agradecido que Logroño "hable" de música, de pop, de rock, de colaboraciones... con esta exposición. "Hoy empieza a latir el festival 'ACTUAL' -que tendrá lugar del 2 al 6 de enero de 2026- gracias a esta muestra que también forma parte del Festival de música, cine y artes contemporáneas que se celebra en Logroño.

Como ha indicado ACTUAL "no es solo música, es también cine, teatro, exposiciones... y hoy inauguramos esta muestra que se llenará de público".

Ha agradecido a la Fundación Caja Rioja que se sume a este festival que contará con más de 100 actos en los primeros días de 2026. Además ha recordado que hay 29 espacios culturales para disfrutar del festival.

"Todo fluye" -ha dicho- "por la colaboración de todos". Finalmente ha animado a todos los riojanos y visitantes a acudir a ver la muestra porque "no les defraudará".

¿DE DÓNDE VIENE EL POP ROCK ESPAÑOL?

Finalmente, el comisario, Ignacio Faulín, ha recordado que en los últimos años de los 50 y los primeros de los 60 esta música venía, sobre todo, del mundo anglosajón, fundamentalmente de Estados Unidos y después de Gran Bretaña, y que llegó después a todos los rincones del mundo".

"Se llamaba rock and roll, después pop... y en nuestro país se empezó llamando música moderna para después utilizar también el término pop".

Por supuesto, "al igual que otras comunidades autónomas y otras ciudades de este país, La Rioja, Logroño y las principales localidades, a lo largo de estas décadas han presentado muchos nombres relevantes dentro de la música". Algunos de ellos con proyección nacional e internacional y de todo eso "hablamos aquí en esta exposición".

Se ha realizado una recopilación no solo del pop rock sino también de otros estilos de música que se pueden denominar urbanas o juveniles, como el folk, es decir, "el folclore hecho de una visión renovadora por gente joven, la canción de autor, el jazz... Todo eso está en la exposición".

Así, ha indicado, está desde el primer festival importante que tuvo La Rioja en los años 60, que fue el Festival de Intérpretes de la Canción Moderna, con cinco ediciones entre los años 64 y 68, hasta los años de Iberpop y sus siete ediciones en los 80 y las primeras 10 ediciones de ACTUAL entre el 91 y 2000.

De todo ello hay presencia en esta exposición gráfica, fotografías, programas y muchas cosas más.

"Hay desde riojanos muy conocidos como otros más humildes pero que también crearon época. "Todo el mundo sabe quién es Chema Purón, un cantautor en sus comienzos, después un compositor muy conocido a ambos lados del Atlántico, que ha trabajado con muchísimos artistas y que en la exposición están".

De él, ha dicho, están sus discos pero también hay muchas curiosidades e incluso trofeos de festivales en los que él ha intervenido como compositor.

Y a su lado -prosigue- "están artistas como Mayte Mateos, que con Báccara, llegó a formar un dúo que fueron los primeros artistas españoles que fueron número uno en las listas británicas. Y eso en el mundo de la música pop y del mercado del pop es muchísimo". Eso ocurrió en 1977 y en la exposición figuran vestidos de Báccara, discos, fotografías y otras curiosidades.

"También está, como no, gente como Jesús Vicente Aguirre y Carmen Jesús e Iñaki, que representaron la canción social de los años 70, en la transición, sus dos discos y otras muchas cuestiones que figuran, carteles u otros objetos".

Y "como no" -prosigue- también Tierra Santa, un grupo riojano " quizá el grupo de rock más importante que hemos tenido" porque tienen muchos discos, han hecho giras en América, en Europa, "y eso no lo puede decir cualquier banda o cualquier grupo de nuestra tierra, y comenzaron en 1997".

"Y con ellos hay grupos de todas las décadas, gente que grabó discos, gente que no grabó discos, gente que tuvo una trayectoria más larga, más corta, pero que hemos considerado interesante incluirlos en la exposición".

Además la muestra cuenta con un componente de cultura popular y, por tanto, hay un apartado dedicado a las discotecas, a las salas de baile de los años finales ya de los 60, 70, 80. Hay también un estudio de radio... "hay muchas curiosidades" que, como ha finalizado, cualquier amante de la música "no se puede perder".

MÁS ACTOS

La muestra se completa con una mesa redonda el próximo 2 de enero de 2026, a las 12,00 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced, con algunos de los artistas más importantes del pop rock riojano y el 4 de enero, en la Sala Rever de Logroño, habrá un concierto de Eba al Desnudo.