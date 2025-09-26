Extinguido un incendio que ha afectado a restos de poda, matorral y arbolado en Sojuela

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado hace unos minutos de que ha quedado extinguido un incendio que se había declarado en el término municipal de Sojuela.

De acuerdo con estos datos, el fuego, declarado en las inmediaciones de la urbanización de Moncalvillo, ha afectado finalmente a unos 20 metros cuadrados de restos de poda, matorral y arbolado.

Los medios movilizados para la extinción han sido un agente forestal, dos unidades de bomberos forestales y bomberos del Ayuntamiento de Logroño.

Además, se ha contado con el helicóptero de extinción junto a la cuadrilla de acción rápida del Gobierno de La Rioja, que se han retirado del lugar con anterioridad, cuando el fuego ha sido controlado.