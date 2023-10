Ezquerro dice que la diferenciación en Rioja "está siendo un éxito" logrando que "todo el mundo pueda contar su relato"

Pide que cualquier debate se haga en la Mesa del Consejo "y no en los periódicos"

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Fernando Ezquerro, ha asegurado que la diferenciación "está siendo un éxito", porque "hemos conseguido con ello que todo el mundo pueda contar su relato". "Es importante la diversificación y diferenciación, y en estos aspectos, Rioja está más avanzada que otras zonas", ha destacado.

"Lo que exige Rioja -y para ello realizamos además una gran inversión en su control- es que lo que pongas en la botella sea verdad, para que el consumidor tenga la máxima garantía y certeza", ha afirmado para, a continuación, apuntar que Rioja "no es monolítica, es una región dinámica y llena de contrastes; de hecho, nuestro posicionamiento y acciones de marketing y comunicación puestas en marcha desde el Consejo tienen como eje precisamente con esos 100 kilómetros de diversidad que tiene la Denominación.

Ezquerro, en una entrevista a Europa Press, ha afirmado que "Rioja es tan rica, tan diferente con respecto a otras regiones del mundo, porque es mucho más diversa y hay que aprovechar esa diversidad".

"BUENA COSECHA"

En relación con la vendimia, que acaba de finalizar en la Denominación, Ezquerro ha señalado que se ha cerrado "con una cosecha entre un 5 y 10 por ciento más corta que el año pasado". "Estamos en 383 millones de kilos, aunque teniendo en cuenta que el tamaño es grande en Rioja, hay 67.000 hectáreas, que pueden parecer muchos kilos, pero si lo repartes entre las hectáreas no son tantos".

En este sentido, ha explicado con respecto a los nuevos sistemas de Inteligencia Artificial y Agrotech aplicados al viñedo el objetivo de intensificar la calidad a lo largo de todo el proceso. "Esta campaña hemos monitorizado todo el viñedo, eliminando la aleatoriedad -la cual suscitaba alguna queja en años anteriores-, cubriendo el 100 por 100 de la DOCa, incrementando aún más la eficiencia del modelo actual y optimizando los recursos, buscando, en definitiva, el máximo desarrollo cualitativo del producto final, que es el vino de Rioja, en todas las fases del proceso”.

A raíz de esto, sobre el tema de las notificaciones o cartas a los viticultores, que suscitaron malestar en algún productor, Ezquerro se explica en que "las novedades siempre son complejas, las cartas son una herramienta para el viticultor, solo aportan mayor información en aquellos puntos donde podría darse una expectativa de producción alta y, por tanto que requerirían de actuación por su parte". Todo ello porque ha destacado "tenemos un pliego de condiciones que al final tenemos que cumplir todos". "Es el primer año que lo aplicamos, y habrá que seguir perfeccionando el sistema, pero yo creo que es información para el agricultor y para el viticultor; y éste último tiene que saber cómo manejarla".

“Al final -ha añadido Ezquerro- el sistema ha beneficiado en una vendimia que ha tenido mucho calor en verano; mucha agua a principios de septiembre, que nos asustó un poco; pero es verdad que luego ha venido un tiempo seco, más calor del habitual, pero seco que al final nos ha hecho que la gente haya tomado las decisiones con más calma y yo creo que al final tendremos una buena cosecha".

SIN NUEVAS PLANTACIONES EN TRES AÑOS

Hace unos días, el 16 de octubre, el Consejo ratificó que no iba a haber nuevas plantaciones en Rioja en los próximos tres años. Sobre este asunto, Ezquerro ha recordado que " Cuando el sector realmente tomó las riendas de cómo crecer o cómo tomar las decisiones, se marcaron una pautas para no crecer de forma desaforada, Rioja es la única Denominación que desde 2016, ha mantenido el acuerdo de protección en tema de plantaciones, ha mantenido las tres puertas cerradas”.

Ezquerro ha afirmado que "entendemos que Rioja es muy grande, que cada día cuesta más vender los grandes volúmenes de vino que se producen en el mundo y también a Rioja le cuesta, no está al margen del contexto adverso -de guerras, aranceles, Brexit y tendencias de consumo- por lo que plantar más viña lo único que haría sería generar más problemas".

En este punto, ha indicado que "parece que hay confusión con las hectáreas plantadas: en 1985 el número de hectáreas era de 41.740; en 2016, la superficie inscrita en Rioja era de 65.012 hectáreas y, en 2022, de 66.797 hectáreas, de las cuales, responsabilidad directa del sector, son 834. Rioja es grande, como digo, pero efectivamente es una Denominación de Origen con presencia internacional, es una de las grandes regiones vitivinícolas del mundo y se puede tener esa presencia y esa llegada mundial gracias a una excelente calidad y, lógicamente, gracias a un determinado volumen”.

De hecho, "se necesitarían varias denominaciones siguientes para generar el mismo valor que genera Rioja sola", que ha supuesto que "en una región tan pequeña vivan más de 14.000 viticultores y muchos profesionales en las más de 600 bodegas que tenemos diseminadas por todo el territorio". Esto unido a que "hemos generado y seguimos generando un valor y un impacto económico muy significativo y de vital importancia para esta región desde hace años".

DESTILACIÓN PARA "NO DEJAR A NADIE ATRÁS"

En otro orden de cosas, el presidente del Consejo Regulador se ha referido a las ayudas a la destilación y a las demás medidas para la recuperación del reequilibrio en el corto y medio plazo en lo que supone "parar el tiempo mientras el mercado se recupera, es una ayuda para parar el tiempo, porque no queremos dejar a nadie atrás".

Precisamente, sobre estas ayudas -15 millones aportados en el caso del Gobierno de La Rioja y 8 el Gobierno vasco-, ha indicado que "ayudan, pueden aliviar parte, pero no van a ser nunca suficientes, el sector tiene que empezar a trabajar por sí mismo".

También ha apuntado que es un "sector que no ha pedido ayudas a las administraciones casi nunca y esta vez se encuentra en una encrucijada difícil que tiene que ver con el consumo", y "hay que tener en cuenta que tampoco es el primer sector al que se le ayuda ni va a ser el último".

"NO SALDRÁ ADELANTE" 'VIÑEDOS DE ÁLAVA'

Sobre la iniciativa de crear la Denominación 'Viñedos de Álava', Ezquerro ha recordado que este asunto "se encuentra en los tribunales", para a continuación, señalar que "no hay lugar para crear una Denominación con el mismo producto en un territorio que ya está protegido por una Denominación de origen calificada, por cierto, la más antigua de España, y vamos a pelear hasta el final porque nuestra labor como Consejo y como región es protegerla y defenderla de injerencias, amenazas y menoscabos. Entendemos que no va a salir adelante, no tiene ninguna lógica más allá de intereses particulares, es lo que creemos y por eso estamos luchando".

El sector "está representado por sus viticultores y sus bodegas, y esta Mesa aquí en el Consejo es la voz del sector; aquí estás representado por las hectáreas que tienes detrás y por las botellas de vino que vendes detrás, que es algo que se decidió en el 2004 para dar una inflexión completamente económica a las decisiones que se tomarán en la Mesa".

"Entendemos que es un negocio y que tiene que estar soportado precisamente por quien arriesga en el mismo y lo que pedimos a las administraciones es que en caso de que sea necesario, se le ayude al sector, como han hecho hasta ahora, y que aprovechen la sinergia que creamos como región, porque creo que Rioja no solo es una región de vino, si bien sí que ayuda y mucho a situarla en el mapa mundial, a ser motor económico, y lo que queremos es que dejen al sector tomar sus propias decisiones", ha remarcado Ezquerro.

EL DEBATE "MEJOR EN LA MESA" DEL CONSEJO

Sobre la decisión de Bodegas Familiares de Rioja de abandonar los órganos de gestión del Consejo Regulador, el presidente de éste último ha recordado que "hace cuatro años, no solo por Bodegas Familiares, sino por varias asociaciones cambiar los estatutos", pero "es un proceso que no es simple y rápido, requiere de paciencia y de ganas de entenderse".

Ha insistido, en que "en 2004 creamos unos estatutos que tienen una representación por organización, según las hectáreas y las botellas", por lo que "cambiar eso es complejo, lleva su tiempo y hay que entender que para que alguien gane -más representatividad, más votos, más peso…-, otro lo está perdiendo, y tienen que ser las asociaciones las que tomen sus propias decisiones". Ha recordado, además, que "cada decisión que se adopte requiere de una mayoría de tres cuartos".

En este punto, ha afirmado que "creo que estaban mejor dentro de la Mesa, porque para modificar las cosas estás mejor en el debate que fuera del debate". "Creo que el debate es mejor en esta mesa que en los periódicos", ha añadido Ezquerro.