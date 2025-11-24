Un fallecido tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en AP-68, en San Asensio (La Rioja) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años y vecino de Ergoien (Vizcaya) ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la AP-68, punto kilométrico 98,300 (sentido Bilbao) en San Asensio (La Rioja).

Según ha informado Delegación de Gobierno hace escasos minutos, el suceso ha tenido lugar sobre las 09,50 horas de este lunes, 24 de noviembre. Hasta el lugar de los hechos se ha personado una Patrulla de Destacamento de Tráfico de Santo Domingo y Equipo de Atestados de Logroño.

Instruye diligencias el Equipo de Atestados del Sector de Tráfico de La Rioja.