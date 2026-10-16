La familia Vivanco recibe el premio al Mérito Enoturístico 2026 en los premios de Rutas del Vino de España - FAMILIA VIVANCO

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vivanco ha consolidado su posición como referente indiscutible del turismo del vino a nivel internacional. En el marco de los VIII Premios de Enoturismo de las Rutas del Vino de España, la organización ha otorgado el galardón más significativo de la edición, el Premio al Mérito Enoturístico 2026, a la Familia Vivanco.

Además, el proyecto de la familia Vivanco en Briones, La Rioja, ha sumado un segundo reconocimiento con la Mención Especial a Experiencias Vivanco dentro del 'Premio Protección y Puesta en Valor del Patrimonio' por la apuesta en extender y hacer llegar a cualquier rincón el patrimonio artístico y cultural del vino.

PREMIO AL MÉRITO ENOTURÍSTICO

Los Premios Rutas del Vino de España, los más relevantes a nivel nacional en materia de turismo del vino, destaca de manera especial en cada edición un premio al Mérito Enoturístico, con el que se reconoce la labor y trayectoria de una persona implicada con el enoturismo y que haya contribuido de forma especial al desarrollo del mismo.

El jurado, en esta edición, ha querido reconocer a la Familia Vivanco por su papel como visionarios y "pioneros en la valoración, recuperación y divulgación del patrimonio vitivinícola, así como su constante labor de comunicación y difusión de la cultura del vino en todos sus ámbitos".

Este esfuerzo sostenido ha llevado al proyecto a convertirse en un auténtico referente mundial. Asimismo, el premio rinde homenaje al trabajo realizado de forma coral por todos los miembros de la familia, considerándolo fundamental en cada etapa, momento y faceta específica para que un proyecto tan vasto, poliédrico y exigente haya seguido siempre adelante con éxito.

MENCIONES ESPECIALES

Además del máximo reconocimiento a la trayectoria familiar, la candidatura de Experiencias Vivanco ha obtenido una Mención Especial dentro del 'Premio Protección y Puesta en Valor del Patrimonio'.

Esta mención aplaude el programa de exposiciones temporales y actividades singulares organizadas desde el Museo Vivanco. El jurado ha valorado la firme apuesta de la institución por extender y hacer llegar el patrimonio artístico y cultural del vino a cualquier rincón, permitiendo trasladar parte de su valiosa colección más allá de la localidad riojana de Briones. Esta itinerancia genera un fuerte dinamismo y accesibilidad, despertando al mismo tiempo un gran interés por el territorio de origen y el resto de la colección permanente.

Con estas dos importantes distinciones, desde Vivanco se reafirma su filosofía fundacional: 'Devolver al vino lo que el vino nos ha dado'. Un compromiso inquebrantable con la historia, el arte y la divulgación que vuelve a situar a La Rioja en la vanguardia del enoturismo global.

En palabras de Santiago Vivanco, presidente de la Fundación y del Museo Vivanco de la Cultura del Vino: "Este reconocimiento supone una emoción inmensa para toda nuestra familia, porque premia el esfuerzo que iniciaron nuestros padres y que hoy mantenemos vivo con la misma pasión de siempre. Recibir el Premio al Mérito Enoturístico y la Mención Especial al Patrimonio es un respaldo absoluto a nuestra misión: demostrar que el vino es arte, es historia y es una cultura viva que debe ser accesible para todos, traspasando las fronteras de nuestra bodega en Briones".