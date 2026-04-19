Las familias compitiendo por cada alquiler en La Rioja crecen un 29%

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LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio de vivienda en alquiler ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. En el caso de La Rioja esto lo ha hecho en un 29 por ciento -35 por piso-.

De hecho, idealista ha indicado que en el primer trimestre de 2026 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista recibieron una media de 41 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 17 por ciento más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "lo que los datos ponen de manifiesto es que en los mercados en los que se han aplicado los topes de precios la dificultad de las familias para acceder al alquiler se sigue incrementando. Se ha conseguido frenar la subida de los precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de elitización del alquiler. Solo los perfiles mejor posicionados económicamente se benefician de estas medidas mientras que cada vez son más las familias a quienes se les niega el acceso a una vivienda".

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (58 por ciento), seguido de San Sebastián (27 por ciento), Málaga (24 por ciento), Alicante (21 por ciento), Palma (21 por ciento) y Valencia (14 por ciento). En Bilbao la competencia ha crecido un 9 por ciento, mientras que en Madrid lo ha hecho un 6 por ciento. En Sevilla, en cambio, la competencia se ha reducido en un 3 por ciento.

En 9 capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50 por ciento. Se trata de las ciudades de Palencia (76 por ciento), Lleida (69 por ciento), Pamplona (62 por ciento), Ciudad Real (59 por ciento), Barcelona (58 por ciento), Huelva, Tarragona y Girona (las 3 con un 57 por ciento) y por último Zaragoza (55 por ciento). Por el contrario, en 3 capitales la competencia se ha reducido: Ávila (-6 por ciento), Cáceres (-5 por ciento) y Sevilla (-3 por ciento).

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 99 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (69), Madrid (47), San Sebastián (45), Bilbao (42), Logroño y Valencia (35). Por debajo de estas cifras se sitúan Málaga (34), Sevilla (34) y Alicante (30). Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 127 contactos. Le siguen Vitoria (125 familias), Pamplona (110), Lleida (93) y Zaragoza (86).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 9 contactos por anuncio, seguida por Ceuta (12), Salamanca (13), Badajoz (14), Segovia y Jaén (16 en ambos casos). Competencia en provincias Álava lidera el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 118 familias. Le siguen Navarra (109), Barcelona (98), Guadalajara (98), Zaragoza (78) y Tarragona (66). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (10), Salamanca (13) y Badajoz (14).