FapaRioja critica la "falta de profesorado" en los centros educativos riojanos

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

FapaRioja ha criticado la "falta de profesorado" en los centros educativos riojanos. En un comunicado ha señalado que "todos los años es igual, empieza el curso escolar con falta de profesorado, y en algunos casos se mantiene en el tiempo, semanas, meses".

La Asociación se ha preguntado "¿cómo se organizan los equipos directivos para sacar adelante la gestión del curso?, y ¿cómo vive el alumnado este problema?, que ve las horas que se están perdiendo, muchas veces de asignaturas troncales, quizá doce horas a la semana".

En este sentido, han recordado que estudiantes de un instituto de Logroño "se fueron hasta la Consejería de Educación, porque querían aprender y llevaban dos meses sin profesorado en sus estudios de Formación Profesional. Esta situación empeora la educación en muchos aspectos". Ello produce "falta de desdobles y apoyos, cuestiones que sirven para mejorar la labor educativa y favorecer la inclusión".

Y la "escasez del profesorado está llevando, en algunos casos, a la contratación de personas sin nociones pedagógicas: es un parche que, lógicamente, empeora la situación cuando el valor pedagógico del profesorado de Secundaria con adolescentes es fundamental".

El Estudio diagnóstico sobre la competencia matemática en España, informe elaborado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Educación del Comité Español de Matemáticas (CEMat), "nos muestra que la competencia salarial lleva a las personas especialistas a la empresa privada, y demuestra que hay un problema de fondo: la necesidad de dignificar el trabajo del profesorado mejorando sus condiciones laborales".

Con una nueva FP que "puede servir para romper con el abandono escolar, nos encontramos con que no hay profesorado, ni espacios, ni plazas". Las familias "recorremos de puerta en puerta los institutos, y al final queda una gran cantidad de menores sin poder elegir estudios".

La Comisión Europea, en un informe de 2023, mostró que "la carencia de docentes era uno de los principales obstáculos para la enseñanza en España, al asociarse con un descenso en el rendimiento estudiantil y los resultados educativos".

Ante esta situación, otros países han optado por crear becas para facilitar los estudios de esas materias en las que falta profesorado, así como dignificar la profesión docente y hacerla atractiva: "es necesario que se otorgue reconocimiento laboral y económico a una tarea fundamental".

Otras propuestas "han sido facilitar el paso del sector privado a la docencia, crear estudios de profesorado de Secundaria las familias no sabemos si estas ideas son la solución, pero si tenemos claro que hay que hacer algo y que no podemos normalizar un problema sólo porque cada año no sepamos solucionarlo".

Por ello, FapaRioja pide que "reúnan a los especialistas, a la universidad, a equipos directivos de institutos, a profesorado, sindicatos, a oficinas de empleo a toda persona que pueda aportar algo sobre este problema y empiecen a trabajar la solución para el próximo curso y sucesivos".