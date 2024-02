FCSE limitarán las entrada de tractores a Logroño y multarán las situaciones "contrarias a la legislación de tráfico"

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado la Delegación del Gobierno, tras una reunión de coordinación, derivada de las últimas movilizaciones "no comunicadas" del campo riojano, ha indicado que limitarán la entrada de tractores a Logroño, así como "se procederá a denunciar todas las situaciones contrarias a la legislación de tráfico aplicable, así como el incumplimiento de cualquier normativa tanto municipal como estatal".

De la reunión, también ha salido la orden de "denunciar todas las situaciones de desobediencia a las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana".

Todo ello, se debe a la vista del "nuevo escenario de movilizaciones alcanzado este fin de semana, en el que los movilizados siguen sin comunicar sus movimientos, cambiando continuamente de intenciones e interfiriendo fuertemente con otros derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de Logroño, para garantizar estos últimos y, en concreto, la seguridad ciudadana y el orden público, conforme a lo previsto en la Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana".

En este punto, la Delegación ha recordado que La Ley 9/1983, que regula el Derecho de Reunión, "establece las condiciones bajo las cuales la ciudadanía puede expresar sus reivindicaciones, permitiendo garantizar la seguridad de la celebración de estas concentraciones o manifestaciones de forma armonizada con el resto de los derechos de la ciudadanía".

De esta forma, ha señalado que se gestionan en La Rioja "una media de 320 reuniones al año, prácticamente una diaria, respetando los protocolos de comunicación por los promotores y de coordinación del conjunto de los servicios afectados por las administraciones competentes".

No obstante, han apuntado que "desde el pasado 6 de febrero, se vienen sucediendo una serie de movilizaciones de agricultores y ganaderos de La Rioja en sus tractores, de forma no comunicada, por lo que no les son aplicables ninguna de las situaciones especiales que se articulan para las reuniones comunicadas, con lo que todos los eventos que se producen deben ajustarse a la legislación vigente en todas las materias, incluidas ordenanzas municipales, seguridad vial y seguridad ciudadana".

A partir de ahí, y desde el principio, ha añadido la Delegación del Gobierno "se han establecido unas instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese sentido, en las que se fijaron unas líneas rojas: cortes o circulación de tractores y peatones por autovías o autopistas, cortes de carreteras y desobediencia a las instrucciones de las FCS".