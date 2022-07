FECOAR dice que DOC Rioja "asume un recorte de su producción para la próxima campaña gracias al apoyo de cooperativas"

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

FECOAR dice que la DOC Rioja ha asumido "un recorte de su producción para la próxima campaña gracias al apoyo de las cooperativas". En una nota de prensa, han señalado que "tras varias intensas semanas de negociación y de incertidumbre" esta mañana el pleno del Consejo Regulador ha llegado a un acuerdo para "reducir, de cara a la próxima campaña de vendimia, el rendimiento de producción tipo marcado por el pliego de condiciones al 95% para las uvas tintas (6.175 kg/ha), mientras que para las uvas blancas se mantiene al 100% (9.00 kg/ha)".

Dicho acuerdo, que "no pudo materializarse en la anterior reunión del pleno celebrada el viernes pasado, ha podido finalmente llegar a buen puerto gracias al respaldo de este por parte del sector cooperativo riojano".

El portavoz de FECOAR, Abel Torres, ha explicado que "inicialmente la posición fijada por la inmensa mayoría de nuestras cooperativas era la de no rebajar el rendimiento de producción ya que entendemos que una reducción del 5 por ciento de la producción no va a contribuir de forma eficiente a reequilibrar la situación actual de exceso de stocks y de bajos precios en nuestra denominación".

"Creemos que tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en garantizar de forma eficiente la calidad de nuestros productos, en la idoneidad de estos de cara a lo que pide el consumidor y pegar un empujón fuerte en ventas. Sin embargo, ante el planteamiento mayoritario de la mesa del Pleno, hemos preferido ceder una vez más las cooperativas debido a la enorme presión que ha existido en la negociación", ha añadido Torres.

Además, ha destacado que "no es coherente que no hayamos conseguido hoy un compromiso de no plantar al menos durante 3 años, cuando si que se nos viene pidiendo al sector productor un esfuerzo de recortes en producción en este último trienio."

Desde la FECOAR, advierten que la situación actual "empieza a ser crítica para una gran parte del sector productor con unos costes de producción desorbitados y sin embargo con unos precios de uva y de vino a granel que no se corresponden con esa realidad".

Torres ha comentado que "la situación es cada vez más insostenible para nuestros socios y estamos ante una crisis en la que el último peldaño de la cadena alimentaria tiene que asumir la mayor parte de las perdidas de todos los eslabones anteriores".

Para concluir, el portavoz de FECOAR ha indicado que "aunque no estamos nada convencidos de su eficacia, asumiremos un recorte en la producción, pero pedimos a la otra parte de la mesa que sea sensible con la parte productora, abogando por precios dignos que permitan no solo su supervivencia sino una garantía de rentabilidad".