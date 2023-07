Feijóo alerta de que abstenerse o no ir a votar permite que "se quede Sánchez": "No pido un cheque en blanco"

Apela en Logroño a concentrar el voto en el PP porque "necesitan 20 escaños" para gobernar en solitario



LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este sábado de que abstenerse en las elecciones del 23 de julio o no ir a votar "es un voto para que se quede Sánchez" y ha apelado a concentrar esos sufragios en el Partido Popular para que no se pierdan. Dicho esto, ha recalcado que necesitan una mayoría suficiente para "garantizar que no habrá bloqueo", como le ocurrió en 2016 a Mariano Rajoy.

"Yo no pido ningún voto regalado. Yo no pido ningún cheque en blanco", ha proclamado Feijóo en un mitin en el Riojafórum de Logroño ante un millar de asistentes, según fuentes de la formación, en el que ha llamado varias veces a unir el voto en el Partido Popular para poder echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa. En el acto también han tomado la palabra la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente de la región, Gonzalo Capellán.

En su intervención, interrumpido en varias ocasiones por los aplauso, Feijóo ha solicitado a los suyos a no confiarse porque "no hay nada hecho". "¿De qué vale ganar un debate y perder unas elecciones? ¿De qué vale ganar unas elecciones y no poder gobernar?", se ha preguntado.

Además, ha llamado a acudir a las urnas, sin abstenerse o quedarse en casa. "Si una persona coge la papeleta y se abstiene, y vota en blanco, se queda Sánchez. Si una persona no va a votar, es un voto también para que se quede Sánchez. Y cada voto por el cambio es imprescindible", ha resaltado.

PIDE UNA MAYORÍA PARA "GARANTIZAR QUE NO HABRÁ BLOQUEO"

Tras recordar un día más aquella frase de Sánchez del 'no es no' que dijo a Mariano Rajoy en 2016, Feijóo ha subrayado que "aquellos partidos que insisten en la política de bloques son los mismos que no dudarán en bloquear la gobernabilidad" de España.

El candidato 'popular' ha afirmado que si se vota al PP "no habrá sanchismo, no habrá bloques, no habrá bloqueos y habrá un gobierno en España". A su entender, hay partidos que "quieren bloquear y son partidos diferentes, pero con intereses comunes".

Según ha añadido, la "mejor manera de que funcione el país es evitar el bloqueo". "Y solo hay una forma de evitar el bloqueo y es tener una mayoría", ha abundado, para subrayar que no pueden "someter a España a un conjunto de perdedores".

Feijóo ha señalado que la mayoría que necesita para gobernar en solitario es "difícil" pero "no imposible" y ha animado a trabajar en esta última semana de campaña porque el PP "necesita 20 escaños". "Si unimos el voto del cambio, el cambio vendrá seguro", ha enfatizado.

"HAY MUCHA ILUSIÓN PARA CAMBIAR LAS COSAS"

El dirigente del PP ha asegurado que percibe en la calle que "hay mucha ilusión por cambiar las cosas" y que "hay ganas de abrir una nueva etapa". Es más, ha dicho que "hay un clamor realmente que crece según van pasando los días" y "cada vez más españoles creen que es el momento".

"Creo que si abrimos una nueva etapa y cerramos la anterior, nos irá mejor a todos. Voten a quien voten, pero lo podrán comprobar, nos irá mejor", ha manifestado, para agregar que si gana volverá a haber pactos de Estado a diferencia de lo que ocurre ahora, dado que ni siquiera llaman al PP para que no "se enfaden" los independentistas.

"LO QUE QUIERO ES GESTIONAR, UNIR Y SER DE FIAR"

En una tierra de vino como La Rioja, Feijóo ha afirmado que "no es admisible decir que 'cuidado con el vino'" cuando, según ha subrayado, "el vino moderadamente es un alimento y lo sabe todo el mundo salvo el Gobierno de España". "Por tanto no juguemos con las cosas importantes", ha manifestado.

Además, ha defendido la importancia de "unir" al partido, citando lo ocurrido en La Rioja. "Si no hubiese habido gente muy generosa, hoy no podríamos estar celebrando esa mayoría absoluta en La Rioja", para añadir que lo que quiere es "gestionar, unir y ser de fiar".

Dicho esto, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha pedido salir a ganar en La Rioja, que es lograr el 3 escaños para el PP y 1 para el PSOE porque quedarse en el 2-2 es "empatar". Y ha apelado a votar al PP poruqe él no pide un "cheque en blanco" sino que se compromete a cumplir su palabra y sus principios, de forma que "cada voto será devuelto a cada español".

CAPELLÁN Y GAMARRA ANIMAN A LOGRAR EL 3-1 EN LA RIOJA

Por su parte, Gamarra ha apelado a los indecisos que "no saben a quien votar" el 23J y se ha dirigido a los votantes de Cs, PSOE y Vox, con especial hincapié en estos últimos porque su voto puede hacer que en La Rioja "acaben en un dos-dos y gane Sánchez". Y ellos, ha proseguido, no quieren que gane el presidente del Gobierno sino que "salga de la Moncloa".

La 'número dos' del PP también ha arengado a los suyos para lograr una mayoría "suficiente" que permita a Feijóo ser presidente del Gobierno. "Estas elecciones en España se ganan a la riojana, con mayorías amplias y contundentes", ha enfatizado. Además, ha indicado que la "buena noticia" es que en ocho días van a "echar" a Sánchez de Moncloa. "En 8 días se les termina el chollo", ha exclamado.

Previamente, Gonzalo Capellán ha llamado a votar al PP para "lograr la magia" de que el partido tenga tres diputados en el Congreso frente a los dos que cosechó en 2019 (esta autonomía reparte cuatro escaños y los socialistas obtuvieron los otros dos). "No vale con dos diputados", ha proclamado, para pedir a los suyos trabajar hasta el último día y no "relajarse".