La FER impulsa la internacionalización de las empresas con talleres prácticos sobre Inteligencia Artificial

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER), en el marco de la Enterprise Europe Network y en colaboración con la empresa Redflexión, ha organizado el ciclo formativo "Talleres prácticos. IA aplicada a la internacionalización", una iniciativa orientada a dotar a las empresas riojanas de herramientas avanzadas para afrontar con éxito su expansión internacional.

El programa nace con el objetivo de acercar a las pymes tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big Data, la automatización y la inteligencia competitiva, facilitando su aplicación práctica en procesos de análisis de mercados, optimización logística, marketing digital y gestión comercial.

La formación se estructura en cuatro talleres prácticos de tres horas de duración cada uno, con un enfoque de "aprender haciendo", que permitirá a los participantes aplicar directamente los conocimientos a sus propios proyectos de internacionalización.

Las sesiones se desarrollarán en modalidad telemática los viernes del mes de marzo, en horario de 9 a 12 horas, los días 6, 13, 20 y 27 de marzo.

CONTENIDOS ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD GLOBAL.

El ciclo abordará, entre otros contenidos, la integración de soluciones de IA en los procesos de internacionalización, el análisis predictivo de datos para identificar oportunidades de exportación, la automatización de tareas comerciales y logísticas, el diseño de dashboards de inteligencia competitiva y el uso de herramientas digitales para el estudio de mercados internacionales.

Asimismo, se trabajará la automatización de la gestión de pedidos y del seguimiento de clientes internacionales, así como la aplicación de la IA al marketing digital, incluyendo la generación de contenidos, la adaptación de catálogos y la creación de landing pages para mercados exteriores.

De forma complementaria, las empresas participantes podrán acceder, de manera opcional, a tutorías individuales personalizadas impartidas por Redflexión, con el fin de resolver dudas específicas y apoyar la implementación práctica de las herramientas trabajadas durante el programa.

Con esta iniciativa, la FER refuerza su compromiso con la innovación y la transformación digital del tejido empresarial riojano, facilitando a las pymes recursos concretos para mejorar su competitividad y posicionamiento en los mercados internacionales.