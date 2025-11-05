La FER participa en el III Encuentro de Organizaciones Saludables, que reúne a empresas referentes en bienestar laboral

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este 6 de noviembre las instalaciones de Michelin Vitoria-Gasteiz acogerán el III Encuentro de Organizaciones Saludables, una cita que reunirá a empresas y profesionales comprometidos con la promoción de la salud y el bienestar en el entorno laboral.

El anterior encuentro organizado por la FER se celebró en las instalaciones de la empresa riojana Neko Escalada.

La III edición está organizada por SEA Empresas Alavesas, con la colaboración de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Federación de Empresarios de Burgos (FAE), la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la CEOE CEPYME Cantabria.

Este encuentro se consolida como un foro de referencia para compartir buenas prácticas empresariales en salud, ergonomía y bienestar.

Acuden por parte de La Rioja representantes de las compañías Vinarchy (Campoviejo), Masa, Grupo La Grajera y Norjet (antigua Saint Gobain), que estarán acompañadas por Maite Seoane, responsable de Formación , Empleo y RSE de la FER y David Valle, técnico de prevención de riesgos laborales de la organización empresarial riojana.

UN PROGRAMA CENTRADO EN LA SALUD Y LAS PERSONAS

La jornada comenzará a las 8,45 horas con la recepción de asistentes, seguida de la bienvenida a cargo de David Udakiola, director de Michelin Vitoria-Gasteiz.

A continuación, Susana Cabrera, coordinadora de los servicios médicos de Michelin España Portugal, presentará las buenas prácticas de la compañía en materia de salud laboral. A partir de las 9,45 horas, se celebrarán diversas 'Píldoras de Buenas Prácticas', en las que diferentes empresas compartirán sus experiencias en la implantación de políticas saludables.

Posteriormente, a las 10,30h, tendrá lugar una mesa redonda sobre ergonomía y salud mental. El encuentro incluirá un espacio para networking (11,30h), seguido de una visita guiada a la fábrica de Michelin (12,00h).

UNA CITA PARA PROMOVER EMPRESAS MÁS SALUDABLES

El III Encuentro de Organizaciones Saludables pretende fomentar la cultura del bienestar en el entorno empresarial, poniendo en valor la importancia de la salud física, mental y emocional de las personas trabajadoras.

La jornada será una oportunidad para inspirar y compartir estrategias que favorezcan entornos laborales más sostenibles, seguros y humanos.