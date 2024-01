FER "preocupada" por consecuencias económicas que pueda ocasionar los problemas del tránsito de mercancías en Mar Rojo

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y el Puerto de Barcelona, en colaboración con el centro logístico intermodal de La Rioja, Logística y Transporte Royo y Cuatrecasas, celebran una jornada en la sede de la patronal riojana donde están ofreciendo información a las empresas riojanas que quieran importar y exportar para conocer cómo está la situación.

De hecho, antes del encuentro, el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, el delegado del Puerto de Barcelona, en Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla-León, Luis Puzo, han calificado de "interesante" la jornada, por "lo que estamos viendo con los conflictos geopolíticos".

El presidente de la patronal riojana ha manifestado "su preocupación por las consecuencias económicas que puedan derivarse del conflicto en el Mar Rojo, tanto por los problemas de asegurar las mercancías como por los costes de estos seguros, la elevación de precios de los contenedores y las demoras en el tránsito de las propias mercancías".

Ha recordado que "la situación en este momento geopolítica es de gran incertidumbre, hasta el punto que antes de ayer hubo un ataque en el canal de Suez que es la vía de tránsito de las mercancías que van de los puertos españoles, en concreto el puerto de Barcelona, hacia Asia, Pacífico y Oriente Medio. Y bueno, además de esas dificultades, esto tiene unas consecuencias económicas."

Para García-Calzada las consecuencias económicas "son muy claras, puesto que hay muchísimas navieras que no quieren pasar por el canal de Suez, por el riesgo que existe y además por costes económicos, puesto que hay dificultades a la hora de asegurar la mercancía, porque las compañías de seguros tampoco están muy dispuestas a asegurar esas mercancías y si no están, pues lógicamente los precios no son los mismos".

Ante ello, "nos encontramos con una elevación de precios y compañías de mercancías que en vez de ir por el canal de Suez, van por el Cabo de Buena Esperanza, bordeando todo el continente africano y esto supone más tiempo de llegada de las mercancías, tanto en la exportación como en la importación, que hace que sean más caros los contenedores".

El presidente de la FER ha apuntado que "la situación es complicada, ya que se está dando falta de suministros", para, a continuación, indicar que "tenemos muchos sectores que exportan e importan de Asia y que están un poco con esa amenaza de quedarse sin material".

Por su parte, Puzo ha expresado un mensaje optimista sobre la situación. "Hemos sido capaces de sobrevivir a la pandemia, que fue un parón repentino; yo creo que hay sectores que se encuentran con más stock, aunque es conocido el problema más específico de la automoción".

Ha puesto en valor la apuesta por el centro intermodal de La Rioja, que es un "elemento clave" para ofrecer alternativas a la empresa riojana para que puedan tomas sus decisiones. La autoridad Portuaria lo que quiere e que las empresas sean competitivas porque si lo son, exportarán e importarán más y habrá más tráfico a través del Puerto de Barcelona".

La sesión informativa ha analizado también la situación internacional y las previsiones para 2024 del transporte marítimo mundial. Intervendrán como ponentes Olga Salvador, BCO'S and Reefer Manager del Puerto de Barcelona, y Eduard Moyà, Product Manager Container Division del Puerto de Barcelona.

También se ha abordado de forma concreta qué nuevos servicios de operativa aduanera ofrece el Centro Logístico Intermodal de La Rioja, así como novedades fiscales en el ámbito aduanero, que deben tenerse en cuenta en la operativa y estrategia internacional de las empresas.

Beatriz Val, asesora fiscal y representante aduanero. Especialista en la tributación de comercio exterior e imposición indirecta de Cuatrecasas, analizó los regímenes aduaneros.

La última intervención ha estado a cargo de Pedro López, jefe de Desarrollo de Negocio del Centro Logístico intermodal de La Rioja, quien hablará del centro logístico intermodal de La Rioja.

Al finalizar la jornada, ponentes y participantes celebraron un espacio para el networking.