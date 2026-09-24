La Feria del Pimiento vuelve a Calahorra con conferencias, ruta de pinchos y mercado

Feria del Pimiento y la Conserva - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Calahorra inicia mañana viernes, 25 de septiembre, una nueva edición de su feria dedicada al pimiento y a la tradición conservera; un evento con conferencias, ruta de pinchos y mercado.

Tal y como ha anunciado el Ayuntamiento de Calahorra, la feria comenzará a las 19:30 horas, con la conferencia 'Conservar con seguridad: los secretos de una buena conserva casera', impartida por Diego Sáenz Solano, asesor culinario de Palacios Alimentación, en el Centro Joven Municipal.

Durante el fin de semanas, sus principales atractivos serán la ruta de pinchos y el Mercado de Pimientos y productos en conserva, que tendrá lugar en la plaza de El Raso el domingo 27 de septiembre.

Para el sábado 26 de septiembre se han programado distintas actividades que se sucederán a lo largo de todo el día.

A las 10:00 habrá una experiencia gastronómica que permitirá conocer de primera mano los campos y huertas de la ciudad.

La actividad incluye la visita a un campo, un recorrido por la ciudad y una visita al Museo de la Verdura, además de la degustación de un pincho de verdura y vino.

El precio es de tres euros, con entrada gratuita para menores de doce años, y las plazas son limitadas. Las reservas pueden realizarse en la Oficina municipal de Turismo.

Por la tarde, a las 17:00 horas, la Cofradía de la Santa Vera Cruz ofrecerá una ruta gratuita titulada 'La huella de Gregorio Fernández en Calahorra'.

Se trata de un recorrido por el patrimonio artístico y religioso de la ciudad para descubrir algunas de las obras del máximo exponente de la escuela castellana de escultura barroca del siglo XVII, con visitas al Monasterio de San José y al Santuario del Carmen.

A las 18:00 horas, el club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo' organizará la visita guiada 'Descubriendo el pasado conservero de Calahorra', que finalizará con una degustación de melocotón.

A las 19:00 horas en el teatro Ideal se celebrará la Gala de reconocimiento a personajes y figuras vinculadas al mundo del toro, organizada por el Club Taurino de Calahorra con la colaboración del Ayuntamiento.

El programa del sábado concluirá a las 20:30 horas con la I Cata solidaria 'Vera Cruz' de la Cofradía de la Santa Vera Cruz en el templo de San Francisco.

Los asistentes podrán degustar tres vinos de Rioja Oriental acompañados de tres aperitivos y recibirán una copa de cristal personalizada.

La recaudación se destinará a las obras de reparación del templo, que acoge la exposición de Pasos de Semana Santa.

El programa llegará a su jornada principal el domingo 27 de septiembre con el Mercado de Pimientos y de productos en conserva, que permanecerá abierto de 10:00 a 14:00 horas en la plaza de El Raso.

Durante la mañana se desarrollarán diferentes actividades relacionadas con la elaboración y conservación de estos productos.

A las 11:00 horas se impartirá el taller de conservas 'Dulce o salado, tú eliges: melocotón en almíbar o bonito con fritada' y los más pequeños también tendrán su cita gastronómica con los talleres 'Ponle etiqueta a tu conserva' a las 11:30 horas, y 'Mini-rastras de pimientos (gominolas)' a las 12:00 horas.

A las 12:30 horas se ofrecerá una degustación de 'Nido de pimientos de Calahorra con sus picos', con un donativo de un euro a beneficio de la comisión de peñas de Calahorra.

La programación se completará a las 19:00 horas en el teatro Ideal con el espectáculo infantil 'Dibújame una palabra', de Luz de Gas Teatro.

RUTA DE PINCHOS DE PIMIENTOS Y COMIDA PARA LLEVAR

Durante todo el fin de semana, la ruta de pinchos con pimientos permitirá probar diferentes propuestas gastronómicas elaboradas por los trece establecimientos hosteleros participantes, "poniendo en valor la calidad y versatilidad de este producto ligado a la identidad gastronómica de Calahorra".

También las carnicerías Cayo Sáenz y Moreno durante estos 3 días elaborarán platos especiales con pimientos para llevar como brochetas, pimientos rellenos, bolas picantes, cachopos, burritos y kebabs.

Además, la programación se complementa con otras propuestas culturales y turísticas, como la exposición 'Diálogo', que podrá visitarse hasta el 18 de octubre en la sala de exposiciones de la Casa de los Curas y las visitas guiadas a la Catedral de Santa María el sábado a las 10:45 y 11:45 horas.