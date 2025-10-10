Fernández Cornago defiende el compromiso del Parlamento regional y la UR al servicio de la sociedad - PARLAMENTO DE LA RIOJA

Apertura de la 47º Reunión Científica 'La persona y el derecho civil: la protección de menores y medidas de apoyo a personas con discapacidad'

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha intervenido este viernes en la Universidad de La Rioja en la apertura de la 47ª Reunión Científica sobre 'La persona y el derecho civil: la protección de los menores y las medidas de apoyo a las personas con discapacidad'.

En el acto inaugural han tomado la palabra, además, la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri; y el catedrático de Derecho Civil de la UR Ángel Sánchez, organizador de la jornada.

Fernández Cornago ha recordado que esta actividad se enmarca en el Protocolo General de actuación suscrito entre el Parlamento regional y la Universidad de La Rioja para impulsar el desarrollo de actividades culturales, científicas y académicas.

Entre las distintas acciones que integran el citado protocolo, "la jornada que hoy nos reúne pone de manifiesto el acierto y la sensibilidad que supone que nuestro principal centro público de transferencia del conocimiento: la UR centre su atención en sectores especialmente vulnerables de la sociedad, como son los menores y las personas con discapacidad", ha dicho Fernández Cornago.

En este sentido, ha asegurado que "esto demuestra que ambas instituciones - Parlamento de La Rioja y UR- comparten una misma vocación y son capaces de transformar ese compromiso en acciones concretas al servicio de la sociedad".

LA JORNADA.

El programa ha dado comienzo con la charla 'Líneas esenciales de la interpretación jurisprudencial de la aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio', a cargo de José Ramón de Verda y Beamonte, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia.

'El paciente con discapacidad en el ámbito sanitario' y 'Protección patrimonial del cónyuge viudo envejecido frente a derecho sucesorios legales: conflicto entre diferentes intereses dignos de protección', son las ponencia de Esther Torrelles, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca y Montserrat Pereña, profesora de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos, respectivamente.

La jornada finalizará con la charla 'Conflicto de intereses entre menores de edad y representantes legales o personas que deban completar su capacidad', a cargo de Ignacio Gallego Domínguez, catedrático de Derecho civil de la Universidad de Córdoba y una mesa redonda con todos los ponentes.