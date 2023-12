Fernández Cornago recibe el premio solidario de la Once como "una renovación de nuestro compromiso de servicio público"

Premios Solidarios de la ONCE

Premios Solidarios de la ONCE - PARLAMENTO RIOJANO

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha recibido en Riojaforum el premio Solidario que concede el Grupo Social ONCE La Rioja y que, en esta edición, viene a reconocer la labor desarrollada por el Parlamento de La Rioja en favor de los colectivos más vulnerables.

Fernández Cornago ha comenzado su intervención felicitando a la ONCE por su labor: "Ochenta y cinco años de servicio a la sociedad que os han convertido en un organismo de referencia no sólo en el mundo de la discapacidad, sino de la sociedad en general". "Está claro que sin vosotros no se entendería nuestra sociedad tal y como hoy la conocemos. Ahora es mucho más justa y equitativa", ha asegurado la presidente de la Cámara riojana.

Del mismo modo, ha agradecido el galardón concedido al Parlamento de La Rioja en la categoría de Administración Pública y ha declarado asumirlo como "una renovación de nuestro compromiso de servicio público".

Asimismo, lo ha querido compartir "con todos los diputados que vienen trabajando desde hace 40 años en nuestra comunidad autónoma por el bienestar de los riojanos" y ha explicado que lo recibe "con la humildad de quien, únicamente, cumple con su obligación".

La presidenta del Parlamento regional ha defendido que "nuestra misión es velar por todos, especialmente por quienes tienen mayores dificultades", ante lo que ha abogado por la búsqueda constante del consenso: "Porque sólo cuando miramos juntos en la misma dirección, sólo entonces podemos avanzar como sociedad. Y esa senda del progreso que debemos recorrer unidos se construye sobre losas de generosidad, de humildad, de altura de miras. En definitiva, se solidaridad".

RESTO DE PREMIADOS

Junto al Parlamento de La Rioja, el Grupo Social ONCE en La Rioja ha distinguido a Fernando Reinares, Radio Rioja, la Asociación de Amigos y Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, Radio Rioja y UCC Coffee Spain SLU Cafés Templo Food Services.