LOGROÑO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

FEUSO La Rioja considera "insuficiente" la partida económica destinada a los conciertos educativos tras la publicación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2024, ha señalado el sindicato en un comunicado.

Han recordado que el año 2019 comenzó en La Rioja con unos presupuestos del Partido Popular y terminó con la gestión del, entonces, nuevo equipo de gobierno de coalición formado por Concha Andreu. Ese año, "tras los primeros ataques contra la educación concertada, la Comunidad Autónoma de La Rioja invirtió en la red concertada 55.252.494,66".

"Lo que Cacho y Uruñuela, anteriores consejeros de educación, llamaron políticas educativas progresistas y de equilibrio, se convirtió para un tercio de los escolares riojanos, sus familias y los trabajadores de la red concertada en una legislatura de drásticos recortes" ha asegurado FEUSO. El gastó en la red concertada bajó el año siguiente, el de la pandemia, en 5.282.337,72 de euros.

"Como no puede ser de otra forma -Alejandro Vesga, responsable de la Federación de Enseñanza de USO La Rioja dijo-, nos alegramos de que la inversión en la red pública haya crecido considerablemente; pero nos entristece que no haya sido igual en la concertada, esto no es la complementariedad de las redes educativas. Parece que el concepto de gobierno progresista no le viene bien a una de ellas, a la concertada: unos pierden un millón y medio de euros y los otros ganan casi cuarenta y cinco, eso no es equilibrio, es sectarismo".

Aunque la red de educación concertada trabaja en complementariedad con la red pública y las dos forman un único sistema educativo riojano sostenido con fondos públicos para Vesga "los presupuestos aprobados para el año 2024 para los conciertos educativos, son escasos y no son nada halagüeños para la red concertada. Es cierto que se aumenta la partida; pero para afrontar los compromisos legales adquiridos, con lo que se mantiene la tendencia en considerar al alumnado, a las familias y a los trabajadores de la red concertada como ciudadanos de segunda categoría".

De hecho, Vesga ha indicado que "el gasto ejecutado para los conciertos en 2022, último año del que disponemos de datos cerrados, es de 54.248.044,60 euros y lo presupuestado para el año 2024 son 56.790.000 euros. Con estos números, la partida de la red concertada aumentará, en dos años, en relación con lo gastado realmente en 2.541.955,40. Cuatro años después de los últimos presupuestos del PP en su anterior legislatura y su inversión en la red concertada aumenta tan solo en 1,5 millones con relación a lo que se gastó en 2019". Con los costes disparados en estos cuatro años, "su mejora no llega ni al 2 por ciento de sus últimos presupuestos".

"La excusa de la herencia recibida no vale, al igual que la acusación de incremento sin justificación, por parte del PSOE, que es una falacia, porque no explican la enorme brecha que ellos crearon entre lo presupuestado y lo ejecutado". "Así no se puede hacer frente a las mejoras que se necesitan", ha reseñado.

Tras cuatro años de "recortes y acoso a la red concertada", hay que "dar pasos firmes para revertir los recortes impuestos por el gobierno anterior y dar pasos significativos en la equiparación de las condiciones laborales entre todos los trabajadores de las dos redes que forman parte del sistema educativo riojano, y en esa línea seguiremos trabajando en todas las mesas en las que estamos presentes".