Las fiestas de Gracias de Ojacastro dan la bienvenida este año a 13 nuevos 'vecinos' que aseguran su futuro

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Gracias cierran un año más el verano en Ojacastro y lo hacen, por décimo año consecutivo, dando la bienvenida a 13 nuevos 'vecinos' y 'vecinas' del pueblo.

Se cumple una década desde que comenzara la tradición de entregar los diplomas y chupetes a los nacidos el año anterior, una costumbre que ha permitido durante estos diez años recibir a entre diez y quince niños y niñas cada año, que se suman a la población de Ojacastro para asegurar su futuro, porque en la mayor parte de los casos son descendientes que cada año acuden al pueblo y mantienen vivo su legado.

La prefiesta se vivirá el jueves, 28 de agosto, por la tarde, con la actuación de DJ Campa y el concurso de zurracapote, junto a lanzamiento de gavilla y el levantamiento de porrón, seguido de una degustación de pinchos en el Bar de 'Jose' a las 21,00 horas.

Las fiestas arrancan el viernes, 29 de agosto, con el pregón a las 19,00 horas desde el balcón del Ayuntamiento, con el habitual reparto de rosquillas y el pasacalles con los cabezudos y la charanga 'Los Pelaires'.

Antes, en los alrededores de la Iglesia, se celebrará el tradicional concurso de calderetas, en el que cada año participan aproximadamente una quincena de cuadrillas y que se ha convertido ya en el auténtico arranque de las fiestas.

Esa noche, en el Ventorro, se celebrará el concurso de disfraces infantil y luego adulto, con la actuación de la disco móvil 'Los Cachis'.

Con la diana arrancará el sábado, que vivirá la procesión con el grupo de danzas y gaiteros y la misa de Acción de Gracias cantada por la 'Rondalla La Rioja'.

Después de las danzas se repartirán los diplomas y obsequios a los recién nacidos y habrá un vermut musical en la Plaza.

Por la tarde, en el Ventorro, campeonato de ping-pong, cuentos y música con 'Larry', degustación de jamón con tomate por la Asociación de Mujeres, carrera a Santa Bárbara, tributo a la música española con 'Tú movida', disco móvil 'Zoológico' y bingo durante el descanso.

Las fiestas acaban el domingo, con el habitual reparto de los casi 100 litros de chocolate que se cocinan de madrugada para llevarlos a cada casa a primera hora.

Luego habrá misa dedicada a la Virgen de la Esclavitud, y también parque infantil, torneo de mus y a las 19.00 horas, concierto de la 'Rondalla La Rioja'. Todo concluirá a las 20.00 horas con el reparto de pastas y moscatel, amenizado por DJ Campa.

Todo este programa ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Ojacastro, con la Asociación de Mujeres, la Asociación de Jóvenes y la Asociación Amigos de Ojacastro, y el Bar de 'José'.