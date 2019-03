La Filmoteca de La Rioja homenajeará a María de la O Lejárraga y se sumará a la conmemoración del Día del Libro en abril

Publicado 30/03/2019 12:27:36 CET

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona homenajeará, dentro de su programación de abril, a María de la O Lejárraga, interesante y desconocida escritora riojana a la que este año dedicaremos un espacio, con la proyección de la película de José Luis Garci, Canción de Cuna, el miércoles, 24 de abril. Además, la Filmoteca se sumará a la celebración del Día del Libro con la proyección el mismo martes 23 de abril del documental Ex Libris: The New York Public Library.

La programación de este mes comenzará con dos películas que tienen en común a Cristopher Nolan, quien ha hecho una restauración del clásico del cine 2001: Una Odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick y que el pasado 2018, cumplió 50 años, y Dunrik, dirigida por Cristopher Nolan. Estas películas se proyectarán el martes 2 y miércoles 3 de abril, respectivamente.

En el ciclo Estrenos sin Estrenar contaremos con tres propuestas: Mujeres, de Coque Malla de Gonzalo Viseo, Dantza, de Telmo Esnal y Le libre D'Image, el último trabajo de Jean Luc Godard. Se podrán disfrutar el martes, 9 de abril, el martes, 16 y el miércoles 17, respectivamente.

Por su parte, el ciclo Grandes Directores de todos los tiempos, nos acercará el miércoles 10 de abril al director John Ford y a su película, The Searchers.

Finalmente, la Filmoteca colaborará con el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño, Concéntrico, con la proyección el martes 30 de abril de Mies on scene, un documental de la Fundación Mies Van der Rohe & Nihao Films.

Todas las películas se proyectarán en versión original subtitulada al español, a las 20.15 horas al precio de 2,5 euros. Las entradas se podrán adquirir una hora antes del comienzo de la sesión.