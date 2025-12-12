Finaliza la programación anual de 'Pasea La Rioja' con la última jornada de 'Rutas del Silencio' en Villarroya - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, concluye la programación anual de su proyecto de actividades interpretativas en los espacios naturales, 'Pasea La Rioja', con la última edición de 'Rutas del Silencio' de este año, que se celebrará en el Carrascal de Villarroya.

La propuesta, organizada para el sábado, 13 de diciembre, invita a descubrir la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama mediante una experiencia diseñada para fomentar la conexión con la naturaleza a través de la escucha atenta del paisaje sonoro.

En esta ocasión, se estrenará una nueva ruta interpretativa en el Área Natural Singular del Carrascal de Villarroya. El itinerario discurrirá entre campos de cultivo y matorral mediterráneo e incluirá la visita a colmenares fijos históricos y a la nevera de Grávalos, mientras se trata de detectar el celo del Águila Real en los cortados de la Sierra de Yerga.

Esta jornada pone el broche a la programación anual de 'Pasea La Rioja' y, al mismo tiempo, es la última cita de la Edición de 'Rutas del Silencio' 2025. Asimismo, se enmarca en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja).

La propuesta es gratuita, pero requiere reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividad y reservas, está disponible la página web https://pasea.larioja.org/.