La finalización de las obras de la margen izquierda del Parque del Iregua permite su reapertura desde esta tarde

Plano de las obras - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) ha finalizado las obras en el Parque del Iregua en la zona entre Puente Madre y la depuradora de Logroño, incluidas las plantaciones finales del arbolado, aprovechando la parada vegetativa, lo que va a permitir abrir esta tarde el parque en esa zona.

Así se acaba de anunciar mediante un comunicado remitido desde la Delegación del Gobierno en La Rioja, momentos después de que, en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, el alcalde Conrado Escobar señalara que esa reapertura se iba a producir -aunque ha señalado que se hará mañana-.

Ha sido el anuncio del primer edil logroñés a consecuencia de una moción, que se había planteado en el pleno por el Grupo Municipal del PP, pidiendo precisamente esa reapertura, alegando que los trabajos deberían haber estado acabados hace un año. Finalmente, y dad la noticia, la moción pese a haberse ya debatido, se ha retirado antes de llegar a votarse.

Como se indica en el comunicado remitido por la Delegación del Gobierno en la comunidad, "las condiciones meteorológicas adversas durante los meses de noviembre y diciembre pasados han impedido el normal desarrollo de los trabajos encaminados a la apertura del parque", que se había previsto para el mes de diciembre.

Estos trabajos se enmarcan en la actuación que ACUAES está llevando a cabo para solucionar el problema de contaminación del río Iregua, mediante la recogida de los vertidos de los núcleos de la cuenca baja del Iregua -Villamediana, Alberite, Albelda, Nalda y Lardero- para conducirlos hasta la depuradora de Logroño para su correcto tratamiento.

En concreto, se han ejecutado las obras de un nuevo emisario, de 17 kilómetros de longitud, desde Nalda hasta la depuradora de Logroño, y un ramal de 700 metros para recoger el vertido de Lardero, además de cinco tanques de tormentas en los puntos donde se producen las conexiones de los vertidos de los municipios a los que dará servicio el emisario.

En la actualidad, las obras han alcanzado un grado de ejecución global del 98 por ciento, a falta solo de la ejecución de los tramos de hinca bajo el ferrocarril y la avenida de Aragón.

Se explica que "encontrándose el plazo de las obras próximo a su finalización, surgió una incidencia en la parte de obra correspondiente a los trabajos de cruce mediante hinca bajo la vía del ferrocarril debido a unas condiciones geotécnicas diferentes a las previstas en el proyecto".

Ante los citados problemas geotécnicos ha sido necesario reestudiar el sistema de perforación antes de continuar con la ejecución.

En el mes de marzo de este año "se estará en disposición de retomar los trabajos una vez se disponga de la microtuneladora con características adaptadas para ejecutar los trabajos en el material existente en la zona de las hincas".

El objetivo de ACUAES es que el nuevo emisario ya construido y los tanques de tormenta empiecen a funcionar desde primeros de febrero.

Para ello, en los próximos días, se pondrán en servicio los cinco tanques de tormentas y los colectores construidos en los términos municipales de Nalda, Albelda, Alberite, Villamediana y Lardero, derivándose el vertido al colector antiguo aguas abajo del cruce bajo la autovía LO-20.

Con la puesta en servicio de los tanques de tormentas se evitarán los frecuentes alivios al río que se vienen produciendo con cada episodio de lluvia.

La actuación será cofinanciada al 80% con fondos Next Generation asignados a ACUAES por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el resto por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, conforme al convenio suscrito el 22 de marzo de 2022 para la ejecución, financiación y explotación de las obras.