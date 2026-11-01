El Fiscal pide 9 años de cárcel por intentar colar billetes falsos en bares de Logroño

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide nueve años de cárcel para O.I.M. y para G.T.V. por un delito un delito de falsificación de moneda en su modalidad de distribución de moneda falsa, al intentar 'colar' billetes falsos de 20 euros en bares del Casco Antiguo de Logroño. Además, le reclama 1.300 euros de multa, así como les imputa un delito leve de estafa por el que exige una multa de 600 euros.

El juicio se desarrollará el miércoles 4 de noviembre, a las 10,15 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 02,00 horas del 12 de marzo de 2022, los acusados, en compañía de una menor de edad, acudieron al bar 'La Fama', donde trataron de abonar sus consumiciones con un billete de 20 euros a sabiendas de que el mismo era falso. En ese momento, la encargada se percató del engaño, abandonando éstos el local.

De allí, la acusada y la menor se dirigieron al bar 'Rockas', donde intentaron abonar la consumición con otro billete falso de 20 euros, mientras el otro acusado permanecía fuera de él en actitud de espera, emprendiendo la huida al percatarse de la presencia en aquel punto de una patrulla policial.

Los agentes comprobaron que la acusada portaba entre sus pertenencias un billete también falso de 20 euros y que el acusado, que les esperaba en la calle Muro de Cervantes, en un vehículo con el que habían llegado a la ciudad, portaba entre sus pertenencias otros 10 billetes falsos de 20 euros.

Éste último reconoció que efectivamente llevaba billetes falsos, que se los había entregado un individuo en la localidad de Salou (Tarragona) con la finalidad de que los cambiara en diferentes zonas de España.

Los billetes referidos eran aptos para ser confundidos en el tráfico con billetes legítimos, presentando no obstante diferencias respecto de éstos en cuanto al método de reproducción, papel empleado, tintas fluorescentes -no empleadas en los primeros y sí en éstos- y otros elementos especiales, diferencias no apreciables a simple vista.

Para el Fiscal estos hechos constituyen un delito de falsificación de moneda en su modalidad de distribución de moneda falsa y un delito leve continuado de estafa, por los que le pide 9 años de cárcel y 1.300 euros de multa, por el primero, y por el segundo una multa de 600 euros.