El Fiscal pide cinco años de cárcel a tres acusados de pegar una paliza a un joven y agredir a otro que le auxilió

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará este martes, 24 de febrero, a tres acusados de un delito de lesiones tras, presuntamente, pegar una paliza a un joven, y agredir a otro que le auxilió, y a los que el Ministerio Fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno.

Los acusados, J.M, de 25 años; S.R, de 24; e I.M, de 27, cuentan con antecedentes penales. En concreto, J.M ya ha sido condenado por un delito de atentado y otro de lesiones; y S.R por un delito leve de hurto.

I.A cuenta con un historial delictivo mayor, acumulando los delitos de quebrantamiento de condena, pertenencia a organización criminal, daños con medios destructivos, varios delitos de robo con fuerza en las cosas, delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física, y conducción temeraria, entre otros.

Los hechos que ahora se juzgan se remontan al 5 de junio del año 2022. Ese día, un joven de veinte años pidió a otros dos conocidos, a los que se encontró en la calle Marqués de Murrieta, si podía ir con ellos, fueran a donde fuesen.

Eran las 4:30 horas de la madrugada y el joven, tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, "mostraba temor por alguna razón". Pronto se vio por qué era y es que, cuando caminaban ya por Paula Montal, fueron alcanzados por I.A.

El acusado, que se trasladaba en monopatín eléctrico, les abordó impidiéndoles el paso, mientras eran alcanzados por la espalda por los otros acusados J.M y S.R "junto con una cuarta persona no identificada".

Los tres, "guiados por un ánimo de atentar contra la integridad física" del chaval, sin mediar palabra le propinaron un puñetazo directo a la cara. Cuando cayó al suelo, todos los acusados comenzaron a propinarle patadas y puñetazos, sobre todo a la altura de la cabeza.

Ante la "brutal" forma de golpearle en la cabeza, uno de los jóvenes a los que había pedido ir con ellos decidió intervenir para impedir que continuaran agrediéndole porque "temía por su vida". Los acusados, entonces, le pegaron patadas también a él.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones en la nariz, el labio y rotura de dientes, además de en la muñeca izquierda. En cuanto al chaval que acudió en su ayuda, sufrió lesiones en un oído, la zona de las costillas y la rodilla.

Para el Fiscal, los hechos descritos son constitutivos de un delito de lesiones agravadas, y otro delito leve de lesiones. Les aplica la circunstancia de la responsabilidad criminal agravante de superioridad y les pide, a cada uno, cinco años de prisión por el primer delito y tres meses de multa con una cuota de ocho euros por el segundo.

También, prohibición de acercarse a la primera víctima a menos de doscientos metros de su persona, domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuente por cinco años; e indemnización de 2.133 euros por las lesiones causadas así como al Servicio Riojano de la Salud por los gastos médicos.

Por último, seis meses de prohibición de acercarse al chaval que también fue agredido por intentar parar la paliza, a menos de doscientos metros de su persona, domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuente, así como de comunicarse con él por cualquier modo, manera o forma durante cuatro años; e indemnización de 270 euros por las lesiones causadas y al Servicio Riojano de la Salud por los gastos médicos.