El Fiscal pide seis años de cárcel a dos acusados de dar una paliza a otro por intentar parar una agresión

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LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide seis años de cárcel a dos acusados de dar una paliza a otra persona, hasta dejarla inconsciente, cuando ésta intentó mediar para que dejaran de agredir a un individuo.

Eran las 5:30 horas del 8 de agosto de 2.022 cuando, en las inmediaciones de la discoteca Bella Época, en la calle Ciudad de Vitoria de Logroño, una persona se encontraba hablando con un amigo suyo.

En es momento se percató de que un grupo de varones estaba agrediendo a otro individuo. En este grupo estaban, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, M.S y H.S, ahora encausados.

Les dijo "que por qué le agredían y que cesaran la agresión"; siendo entonces cuando los acusados "actuando con el propósito de menoscabar su integridad física" le empezaron a agredir de forma conjunta.

La agresión duró hasta dejarlo inconsciente y, después, inmediatamente, los acusados abandonaron el lugar. La víctima sufrió varios traumatismos en la cara, con fractura en el pómulo.

El Ministerio Fiscal les imputa un delito de lesiones, con la agravante de abuso de superioridad. Les pide, además de seis años de cárcel, una indemnización de 9.880 euros por los días de curación de las lesiones.

También, 9.672,37 euros por las secuelas estéticas y funcionales, esta última incrementada en un veinte por ciento al tratarse de secuelas derivadas de delito doloso (total 11.606,84 euros).

El juicio está previsto para el martes, 24 de marzo, en la Audiencia Provincial de Logroño.