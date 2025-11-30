El Fiscal pide tres años y cinco meses por estafa y falsificación de documentos en respuesta a una demanda

Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide tres años y cinco meses para P.Á.M. por un delito continuado de falsificación de documentos privados, otro de falsificación de documento mercantil, y un tercero de estafa procesal, al presentar documentos falsos para responder a una demanda de una comunidad de vecinos de Alberite. Le pide también una multa de 3.900 euros.

El juicio, en el que habrá conformidad, según ha señalado el TSJR, se desarrollará el miércoles, a las 09,30 horas, en los Juzgados de Logroño. El escrito al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el 11 de noviembre de 2019, el acusado, con antecedente, "contestó a la demanda formulada contra él y Seguros Mapfre por una comunidad de vecinos" por el que le reclamaba casi 300.000 euros, "con deducción para MAPFRE de la franquicia concertada en póliza por importe de 500 euros".

Para contestar, el acusado presentó varios documentos, uno de una memoria de trabajos de consolidación de fachada y petos en Alberite, que resultó "ser creado ex novo por el acusado, fechado en diciembre de 2.007, aportado sin visado alguno, con una valoración de ejecución material de 258.385,02 euros y que jamás fue solicitado previamente a él por la referida comunidad de propietarios, por lo que nunca ha obrado en los archivos de la comunidad".

Con la aportación de este documento el acusado "pretendía, además, contradecir un informe pericial" indicando que éste "no había tenido en cuenta en el suyo esa memoria con relación valorada de trabajos de consolidación y reparación de petos y fachadas".

Además, presentó otro documento creado "ex novo", el 7 de diciembre de 2.007, "aportado sin visado ni firma alguno, en el que se hace constar como título del trabajo 'Memoria de rehabilitación de fachada y petos', como solicitante a la referida cooperativa, como presupuesto de trabajo de referencia la cantidad de 258.385 euros y como honorarios profesionales por la realización del trabajo indicado la cantidad de 4.000 euros. Este documento jamás fue solicitado previamente por la comunidad de propietarios".

También hizo constar una factura "creada por el acusado sobre la base de otra factura previamente girada por idéntico importe y en concepto de "supervisión de la ejecución de la obra y dirección de obra", presupuestados y facturados en tal concepto, de modo que, para crear el referido documento nº 9 (falso), cambió el concepto, y con su aportación al procedimiento ordinario referido pretende negar su labor como supervisor de la obra y director de la obra de los trabajos de consolidación y reparación de trabajos en cubierta".

Los documentos "tienen incidencia directa sobre los motivos de atribución de responsabilidad civil invocados en la demanda que da inicio a ese procedimiento ordinario - aún en tramitación - y en la que se reclama al acusado una indemnización de 297.414,5 euros".

Refleja Fiscalía que "si los referidos documentos llegaran a provocar error en el Juzgador civil por considerarlos éste auténticos y en consecuencia dictara una resolución beneficiosa total o parcialmente para los intereses del aquí acusado, ello sería a costa del correspondiente perjuicio para la comunidad de vecinos de Alberite".

Para el fiscal, los hecho constituye un delito de continuado de falsificación de documentos privados por el que le solicita 21 meses de prisión, un delito de falsificación de documento mercantil, por el que le reclama un año de cárcel, y 2.400 euros, de multa, y un tercero, de estafa procesal, por el que le reclama cinco meses de prisión y 1.500 euros de multa.