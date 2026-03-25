Flamenco y comedia burlesca en el Teatro Bretón de Logroño este jueves y viernes

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LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Logroño ha programado flamenco y comedia para el jueves 26 y el viernes 27 de marzo, en sus funciones antes del descanso de Semana Santa.

El jueves 26 de marzo, a las 20 horas, enmarcado en el programa 'Jueves flamencos', llega la artista Reyes Carrasco acompañada por Rubén Lara a la guitarra.

Con apenas veinte años, Reyes Carrasco se ha consolidado como una de las jóvenes voces más prometedoras del flamenco actual.

Su carrera está marcada por una impresionante colección de premios: ganadora más joven en la historia del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (2015), además del primer Premio Especial Infantil (2015) entre otros.

Las entradas para este concierto están agotadas desde hace semanas y, en esta ocasión, el aforo es reducido, favoreciendo una atmósfera íntima y acogedora.

El viernes 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, a las 20 horas, llega 'La Desconquista'.

Se trata de una comedia burlesca, musical y en verso ambientada a finales del siglo XVI que sacude el imaginario del descubrimiento.

Un espectáculo que combina humor, música y poesía escénica para retratar con ironía las obsesiones y delirios del Imperio español, al más puro estilo ronlalero.

Las ambiciones, obsesiones, miedos y angustias del Imperio donde no se ponía el sol, son el epicentro de una fiesta escénica y musical, que explora el afán de conquista de los protagonistas y su pasmo ante la nueva realidad de un continente aún desconocido.

Las entradas para esta obra teatral varían entre los 8 y los 20 euros.

Con motivo de la Semana Santa el Teatro Bretón paraliza su programación y volverá a abrir el sábado 11 de abril.